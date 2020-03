LaLiga va générer du contenu numérique pour soutenir le # QuédateEnCasa

La Liga lance une initiative avant la pause de la compétition en raison du coronavirus. Sa plateforme multimédia a conçu une série de contenus et d’actions pour accompagner les fans et la société en général en ces jours d’isolement à la maison pour la sécurité. C’était la déclaration:

19/03/2020

Agir à 14h30

CET

Sport.es

«LaLiga se joue à domicile» C’est le concept qui encadre toutes ces initiatives promues en collaboration avec les clubs et sponsors de LaLiga, qui ont eux aussi souhaité rejoindre ces actions d’union avec les supporters. Pour cette raison, et pour continuer d’ajouter à la campagne de sensibilisation sur la nécessité de ne pas quitter la maison pour arrêter la courbe de Covid-19, le hashtag que nous utiliserons dans les actions sera le # StayOnHome.

Joueurs de football, athlètes, musiciens ou experts de clubs sont quelques-uns des profils qui participeront à ces contenus qui seront diffusés par les réseaux sociaux de LaLiga, qui ont actuellement avec plus de 100 millions de followers dans le monde, ainsi que via LaLigaSportsTV, la plateforme de streaming multiplateforme de LaLiga disponible sur les appareils mobiles, SmartTV et sur le Web (laligasportstv.com).

Sur les réseaux sociaux de LaLiga, vous serez informé rapidement de toutes les actualités et de l’agenda mais il y aura tout: séances d’entraînement, vidéo des joueurs, chellenges, jeux historiques, entre autres.