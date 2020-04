LaLigaSantander Fest lève un million d’euros contre le coronavirus

«LaLigaSantander Fest», le macro-concert organisé par LaLiga, Banco Santander, Universal Music et GTS ont été vus par 50 millions de personnes de 182 pays et ont levé un peu plus d’un million d’euros (1 003 532) et donneront, entre autres, 1,4 million de masques de protection pour lutter contre l’expansion du coronavirus, rapporte LaLiga.

La collection de ce festival caritatif, diffusé par une cinquantaine de radiodiffuseurs internationaux et que l’on pouvait voir en Espagne sur Movistar et GOL TV, les réseaux sociaux de LaLiga et de Banco Santander, seront utilisés, par le biais de la Fondation Banco Santander, pour acheter du matériel pour aider à atténuer effets causés par la pandémie de COVID-19.

Grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, 1 115 respirateurs non invasifs peuvent être achetés; 1 435 000 masques à haut risque, dont le million donné par Banco Santander; 12 595 combinaisons de protection stériles jetables et un demi-million de gants de protection en vinyle. Tout ce matériel sera acheminé conformément aux priorités sanitaires du gouvernement, en coordination avec le Conseil supérieur du sport (CSD).

Plus de 70 profils sur les réseaux sociaux des clubs, artistes, sponsors et médias ont partagé la retransmission en direct de l’émission. Plus de 30 artistes y ont participé, dont Aitana, Alejandro Sanz, Antonio Orozco, Ainhoa ​​Arteta, Beret, David Bisbal, J. Balvin, José Mercé, Juanes, Juan Magan, Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Morat, Pablo Alborán, Pablo López, Raphael, Rosario, Sebastián Yatra, Stool et Vanesa Martín.

Tous étaient accompagnés de footballeurs de LaLiga Santander comme les joueurs du Real Madrid Sergio Ramos, le FC Barcelone Gerard Piqué, Koke, l’Atlético Madrid, le Betis Joaquín et Rodrigo, Valence, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les Ambassadeurs de la Banco Santander, la joueuse de tennis Rafa Nadal, la nageuse Mireia Belmonte et la joueuse de badminton Carolina Marín l’ont également fait. Les athlètes et les artistes ont encouragé les téléspectateurs de leur domicile à participer au don et à rester chez eux pendant la durée de la quarantaine COVID-19.

UN CONCERT RECORD

En plus de collecter des fonds pour vaincre le coronavirus, LaLigaSantander Fest, qui était le quatrième sujet de tendance au monde et le premier en Espagne et en Argentine, est devenu un événement virtuel historique, car Facebook direct a atteint plus de portée que la somme des deux classiques de la saison sur ce réseau social en Inde, avec 43 millions de téléspectateurs.

Le flux Twitter a généré deux fois plus de vues que l’échauffement ElClásico sur ce réseau social, avec 535 000 vues, et YouTube a généré la même chose que les résumés du dernier derby de Madrid ou du dernier Real Madrid-Sevilla FC, avec plus de 900 000.

Les entreprises qui ont soutenu le festival caritatif ont été, Entre autres, Banco Santander, PUMA, EAsports, Budweiser, Rexona, BKT, LiveScore, Clear, El Corte Inglés, Samsung, Panini, Sportium, Deliveroo, Allianz, STIHL, Mazda, Danone, Marqués del Atrio, VITALDENT, Mail Boxes and RENFE .