L’alignement probable de Cruz Azul pour le duel contre Xolos

Cruz Azul a terminé le jour 8 en tant que leader général de la Clausura 2020, et à la date 9, l’obligation de “ The Celestial Machine ” sera de défendre son leadership contre certains Xolos qui ont à peine gagné un match.

Mais le directeur technique du ciment, Robert Siboldi, devra faire quelques modifications dans les onze pour le duel du jour 9, car ce vendredi, l’équipe a subi la lourde perte de Yoshimar Yotún, qui a rechuté de la blessure qui l’avait empêché de jouer Début du concours.

Avec le bas de ‘Yoshi’ et le haut d’Igor Lichnovsky, l’alignement probable de Cruz Azul pour faire face à Xolos dans le stade aztèque serait le suivant: Couronne; Dominguez, Lichnovsky, Escobar et Aldrete; Romo, Baca, Hernández et Borja; Santiago et Rodriguez.

Le club de ciment n’a subi aucune défaite au cours du dernier mois de février, mais dans ce qui sera le premier match de mars pour “The Celestial Machine”, les capitalistes tenteront de garder la séquence qui les a placés en haut du tableau.