L’Allemagne annule ses événements jusqu’en septembre

La reprise de la Bundesliga à court terme ne semble pas trop bonne. Alors que les équipes s’entraînent comme elles peuvent dans les villes sportives avec le plus grand soin pour éviter d’éventuelles infections, le gouvernement d’Angela Merkel a signalé que tous les événements majeurs étaient suspendus jusqu’au 31 août.

16/04/2020 à 18:08

CEST

SPORT.es

Une mesure qui inclurait, comment pourrait-il en être autrement, des matchs de football. Décision plus que logique pour la pandémie que nous vivons et confirmée par Markus Söder, Premier ministre de Bavière: «Nous avons clairement déclaré que des événements importants n’auraient lieu qu’en fin août, quelles que soient les circonstances. La Bundesliga n’est plus un problème majeur à l’heure actuelle. Nous discuterons bientôt s’il est possible de jouer à porte vide. La ligue y réfléchit et travaille sur des concepts de sécurité & rdquor ;.

Ainsi, les clubs doivent désormais frapper la clé et il n’y a qu’une seule formule: jouer à huis clos. C’est la seule solution qui existe si vous voulez terminer la saison. Pour ce faire, les clubs se réuniront le 23 avril. Par conséquent, une proposition claire devrait être formulée, car plus de temps a été accordé pour décider quand cette réunion a été reportée pour la semaine prochaine.

Les équipes attendent une décision pendant qu’elles continuent de s’entraîner car c’est ainsi que cela est autorisé, car les villes et stades sportifs sont considérés comme des «locaux commerciaux». Le LDF, bien sûr, ne permet l’entrée de 126 personnes dans les champs et 113 dans les tribunes en duels à huis clos. “Nous devons vivre avec le virus tant qu’il n’y a pas de vaccin. La prudence est importante, car il s’agit de personnes, a déclaré Angela Merkel.