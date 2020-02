L’Allemagne encourage une paresseuse ＇journée limite＇

Le dernier jour du marché est généralement une vraie folie. Dans une moindre mesure en hiver, où les signatures rapides et en cours d’exécution laissent généralement «grenouille». Avec des heures de fermeture différentes et beaucoup de danse de nom, Le dernier boom du marché est resté dans les petits pétards.

01/02/2020 à 00:22

La Bundesliga a été le mouvement le plus important généré. Le nom du jour était définitivement Emre Can. Le joueur de la Juventus a clôturé une mission avec un achat obligatoire de 25 millions avec le Borussia Dortmund. Des heures et des heures d’attente pour l’annonce finale du retard de Dortmund.

Celui qui s’est également hâté jusqu’au bout et a conclu l’accord sur le klaxon était le Red Bull Leipzig. Le leader en Allemagne a clôturé une signature qui a pris la majorité par surprise. Angeliño, côté de Manchester City, il a quitté le club «citoyen» six mois seulement après son arrivée pour enfiler l’élastique des «taureaux». Ils ont la possibilité d’acheter 25 millions d’euros en juin.

D’autres qui ont encouragé la fermeture étaient ceux du Hertha. Si avant-hier ils ont fermé Piatek, hier ils ont déboursé 15 millions d’euros supplémentaires pour consolider leur front avec le nom de Matheus Cunha, avec passé justement à Leipzig.

En fin de compte, le Premier ministre a fait un «sprint» final avec les arrivées d’Ighalo à United et de Bennett à Leicester en prêt jusqu’à la fin de la saison. Cédric Soares à Arsenal, la signature du fils de Hagi par les Rangers de Gerrard, le col de Iago Falqué à Gênes, l’arrivée de Kevin Prince Boateng à Besiktas ou le départ frustré de Giroud ont été d’autres sujets de la journée. On attendait plus.