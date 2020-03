L’Allemagne Jogi Löw réfléchit sombrement à l’épidémie de COVID-19 lors d’une vidéoconférence

Lors d’une conférence de presse vidéo au siège de la DFB à Francfort, le directeur de Die Mannschaft, Joachim Löw, a parlé de l’épidémie du virus COVID 19 et de la manière dont l’humanité peut tirer les leçons de cette pandémie. L’équipe nationale allemande se prépare actuellement à donner des millions à diverses organisations et communautés les plus touchées par l’épidémie du virus et qui ont le plus besoin d’aide.

Lorsque l’UEFA a annoncé hier qu’elle allait reporter les Championnats d’Europe cet été, Löw a exprimé sa frustration du point de vue du football, mais a déclaré qu’il n’y avait vraiment pas d’autre alternative.

Ayant eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce qui se passait, Löw a décrit le monde comme un «épuisement collectif» de la façon dont les humains vivaient ces dernières années. Le respect des autres, a-t-il dit, est quelque chose qui doit vraiment être au centre de ces moments difficiles (TZ):

Les derniers jours m’ont fait réfléchir. Le monde a connu un épuisement collectif. J’ai le sentiment que la terre tourne sur la race humaine. Le rythme que nous, humains, avons établi ces dernières années ne pouvait plus être dépassé. La soif de pouvoir était au premier plan; les catastrophes ne nous ont touchés qu’à la périphérie. Maintenant, nous vivons quelque chose qui affecte chaque personne. Nous réalisons maintenant que nous devons considérer les choses importantes, ce qui compte vraiment dans la vie: le respect les uns des autres! Que nous pouvons encore nous traiter avec respect à l’avenir.

Löw a poursuivi en disant qu’il est de la responsabilité de chacun d’aider les gens qu’ils peuvent aider et non de paniquer:

Vous pouvez paniquer maintenant ou chercher des solutions judicieuses. Nous devons nous regarder les uns les autres et être attentifs les uns aux autres. Le football a une très grande importance, mais il y a des choses qui sont plus importantes. J’essaie d’aider: ma famille, mes amis, les gens que je peux aider.

On ne sait pas encore à quel moment le prochain camp d’entraînement et les matchs seront pour l’équipe nationale allemande, donc Löw et son équipe d’entraîneurs auront beaucoup de temps pour réfléchir à la planification de l’équipe à l’avenir. Pour l’instant, l’objectif principal de l’UEFA est que toutes les meilleures ligues européennes soient terminées d’ici la fin de l’été, alors qu’il est probable que la Ligue des Nations soit reportée ou annulée. Il pourrait donc s’écouler un certain temps avant que Löw doive sélectionner une liste.