Lalo Trelles! Un commentateur licencié par Televisa entame un nouveau projet

2019 a été une année de changement pour Televisa Sports puisque plusieurs de ses stars ont fini par sortir ensemble pour donner des opportunités aux jeunes promesses du journalisme sportif. Un de ceux qui ont quitté la chaîne de télévision Chapultepec il a été Raúl Sarmiento, qui était autrefois l’un des conteurs vedettes de Mexique.

Cependant, la vie continue et l’amour du football ne finira jamais. Sarmiento. Le ‘Sanglier«Va s’aventurer dans le monde de YouTube avec votre programme “Le ballon est en arrière-plan«, Où il parlera des questions les plus récentes de la Liga MX.

Via votre compte Twitter, l’ancien narrateur a apprécié les paroles de soutien de Paco Villaqui travaille dans TUDN et a été son partenaire pendant des décennies. “Merci beaucoup Paco Villa, il y a de nombreuses années, de nombreuses expériences que nous partageons, maintenant nous allons essayer de faire quelque chose d’important en ce moment, les changements sont pour le bien et les accepter n’est pas facile mais ne pas les affronter me trahirait“A écrit Sarmiento.

Il faut s’en souvenir Eduardo Trelles a également barboté YouTube de continuer à parler de sport.