Lamardo, l’un de ceux visés par River pour sa défense au TAS: “Ils auraient dû donner la coupe à Boca”

Gonzalo Lamardo Il était l’un de ceux qui ont fini par se blesser – avec Pablo Pérez– le jour des incidents dans le Stade monumental quand il est arrivé sur le micro de La bouche pour jouer la première finale de la Copa Libertadores 2018.

Après l’échec de TAS, le footballeur de 22 ans a rompu le silence. “Je n’étais pas au courant de la décision, mais la vérité n’est pas surprenante qu’elle ait fini comme la façon dont les choses ont été gérées. Je ne suis pas de qui le dire, mais de mauvaises décisions ont été prises par le Conmebol bien que … je m’attendais à cette réponse, ils prennent les décisions et les joueurs ne peuvent pas faire grand-chose “, a-t-il déclaré.

“La bonne chose aurait été de résoudre le problème du gaz poivre, ils auraient dû donner la Coupe à La bouche“a condamné le milieu de terrain, qui joue désormais Cerro Largo de Uruguay, en dialogue avec AM910.

En défense dans le TAS, Rivière déclare que les deux Lamardo comme Pablo Pérez Ils ont menti dans leurs déclarations. “Nous avons été touchés lorsque nous sommes arrivés au stade. Je voulais jouer ce match le plus. Ce qu’il dit Rivière c’est stupide “, a-t-il tiré.

Et il s’est souvenu: “Nous buvions du pote et chantions pour nous quand le verre qui était à ma gauche a explosé et à partir de là, tout a été choqué et désespéré. J’ai été choqué par le micro et mes coéquipiers m’ont dépassé parce que je saignais. J’avais des coupures dans tout le corps”.