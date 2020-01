Lamarra et Russo étirent la Rione Terra et lancent la Procida à la 3e place

BACOLI (NA). Dans le groupe B du championnat Promotion, la Rione Terra tombe à tort, battue par Tony Chiovato de Baia de Procida, qui l’emporte 1-0 grâce à un but de Russo en 16e de première mi-temps, seul flash d’un match sombre mais victorieux pour les insulaires.

MESURER LES ISOLANS

Pour les Phlégréens, qui se plaignent également de la décision (très douteuse) de valider les buts qui ont décidé du sort du match et d’un arbitrage dans l’ensemble discutable, ce qui est très probablement la meilleure performance de la saison est de peu d’utilité; En fait, il y a eu d’innombrables opportunités créées sans toutefois pouvoir trouver le chemin du filet, d’autre part une Procida non guérie, comme une équipe solide et experte comme lui, merci et prend trois points qui la projettent en tête du classement.

BUTS ET PROTESTATIONS DE FLEGREA

Dès les premières minutes ce sont les hommes de monsieur Tiziano Montefusco pour faire le jeu et être immédiatement dangereux mais, après la fin rapprochée de Lucignano, le coup de l’extérieur de Maisto et le jeu spectaculaire d’Improta, beau mais pas très haut son renversement, c’est la Procida qui passe entre les protestations générales: sur les développements de la punition latérale, dans la mêlée russe dans la zone la balle se retrouve entre les pieds et bat l’innocente Grenade (celle-ci n’a alors jamais commis); le juge de touche détecte un hors-jeu, l’arbitre considère qu’une “passe” non marquée par l’arrière-garde du home est un jeu volontaire décidant ainsi de valider le but: à 16 ‘c’est 0-1. Malgré le but concédé, la Rione Terra continue de moudre le jeu: Corace est le phare de la manœuvre du lutéan, la chaîne gauche fonctionne qui est une merveille avec Del Giudice et Orteca mais Lamarra (meilleur dans le domaine des insulaires et du match) est bon sur ce dernier et la première mi-temps se termine 0-1.

TROISIÈME BLANC

Même score dans la seconde fraction toujours dynamique mais toujours correcte: Rione Terra maître du terrain même en seconde mi-temps avec le Procida contraint de se défendre dans sa propre moitié. Pas de chance et imprécision pour le Phlégréen: à 20 ‘Lucignano détache la tête mais frappe la barre transversale puis Lanuto se gâte en envoyant sur le côté depuis une excellente position. La Rione Terra devient traction avant, grâce aux entrées des ailes Sica, De Simone et Buonaurio, sans pour autant percer. Près du 90e, un autre halètement jaune-bleu mais le Procida peut compter sur un super Lamarra: le défenseur hôte en visite dit non à Ranieri qui est entré pour soutenir le siège final. Au triple coup de sifflet, c’est 0-1.

Auteur:

Antonio Carnevale