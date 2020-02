L’Amérique demande des donneurs de sang et de plaquettes par Nicolás Castillo »

Lundi 17 février 2020

Les “ aigles ” ont demandé dans leurs réseaux sociaux des donneurs de sang et des plaquettes de récupérer les échantillons que l’hôpital Angeles Acoxpa a utilisés dans les interventions chirurgicales de l’ancien attaquant de l’Université catholique, qui a du mal à se remettre de la blessure grave.

Nicolás Castillo continue de se remettre de l’intervention chirurgicale après la thrombose subie par l’ancien attaquant de l’Université catholique après avoir été opérée par une rupture du tendon fémoral dans la cuisse droite.

Dans ce contexte, l’Amérique a publié dans ses réseaux sociaux un message qui cherchait des donneurs de sang et des plaquettes pour récupérer ceux qui étaient utilisés par l’Hôpital Angeles Acoxpa chez le marqueur national.

«L’hôpital a besoin de donneurs de sang pour couvrir les plaquettes et le sang utilisés dans l’opération« Nico »Castillo», a indiqué la lettre de l’établissement.

Il est à noter que l’équipe nationale ne joue plus de match pour les “aigles” depuis le 19 janvier lorsque son équipe a gagné au minimum contre Tigres. De plus, le retour de Castillo à l’activité est incertain car il est en soins intensifs et il y a des spéculations dans le pays aztèque qu’il ne pourra pas jouer pendant toute l’année 2020.

🦅 | Parce que # SOMOSAMÉRICA nous soutenons en tout temps.

L’hôpital Angeles Acoxpa a besoin de donneurs de sang pour couvrir les plaquettes et le sang utilisés dans l’opération Nico Castillo. Vérifiez les exigences et les horaires. #FuerzaNicohttps: //t.co/0BXP2iWK67

– Club América (@ClubAmerica) 16 février 2020