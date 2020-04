L’Amérique humiliée! Les résultats de la première journée de la E-Liga MX

Source: Twitter @pollobv

Après avoir été en quarantaine, le premier tournoi virtuel appelé E-Liga MX, ce qui nous a apporté beaucoup d’émotions. La journée a commencé par la rencontre entre Necaxa y Monterrey, l’équipe royale a remporté la victoire par un score de 4-2.

Une heure plus tard, le rouge et le noir du Atlas dirigé par Luciano Acosta ils / elles ont maîtrisé Croix Bleue de Jonathan Borja avec une force 4-1. Plus tard, le Puebla y Amérique ils se sont affrontés, où les roadmen commandés par Santiago Ormeño ont été imposées par 3-0 aile Eagles de Nicolas Benedetti.

Pour samedi Tigres et le Atlético San Luis unités ont été divisées, quelques minutes plus tard, le meilleur match de la journée a été connu, car le Chivas réalisé par Dieter Villalpando ils ont égalisé cinq touchés avec le Braves de Diego Rolán. La journée du samedi s’est terminée Morelia y Toluca, où ceux commandés par Felipe pardo ils ont pris la victoire pour 4-0.

Le dimanche Lion fait ses débuts devant Coqs blancs de Querétaro, les émeraudes ont remporté la victoire en 3-0 de l’Uruguayen Nicolás Sosa. Plus tard, le Pumas de Juan Pablo Vigón ils ont battu le Tuzos par le minimum et Saints passé à Xolos de Tijuana avec un 5-1.

