L’amitié avec Rebic, l’axe avec Ramadani et les conditions du Real Madrid: Milan, toute la vérité sur Jovic | .

Zlatan Ibrahimovic tient Milan en haleine. le champion de Suède n’a pas encore pris de décision définitive sur l’avenir, il garde toutes les portes ouvertes dans cette phase de réflexion. Mais le club de l’AC Milan ne peut être trouvé sans préparation et sonde plusieurs pistes sur le marché international. L’une d’entre elles, bien que compliquée, mène directement à Madrid et à Luka Jovic qui aime aussi le mari promis Ralf Ragnick.

PARFOIS, ILS REVIENNENT – Milan aime Luka Jovic, déjà en janvier, Boban et Maldini avaient eu plus d’un contact avec le Real Madrid pour essayer de trouver un accord. Florentino Perez s’est opposé au transfert car il ne pouvait pas voir un investissement de 60 millions d’euros effectué quelques mois plus tôt s’appauvrir. Mais l’avant-centre de la classe 97 a confirmé les difficultés d’acclimatation et ne fait plus partie des plans de Zinedine Zidane pour la saison prochaine. L’ami Ante Rebic pousse à revenir jouer avec son jumeau serbe après l’expérience commune très positive à l’Eintracht Frankfurt. Un couple de 55 buts et 15 passes décisives en deux saisons qui font déjà rêver les fans du Diable sur les réseaux sociaux.

CONDITIONS RÉELLES ET LE FIL AVEC RAMADANI – La piste menant à l’attaquant natif de Batar reste compliquée pour Milan. Parce que le Real Madrid a imposé des conditions particulières à tous les clubs concernés: Florentino Perez n’envisagerait une formule de transfert qu’après avoir entré le «recompra». Sans oublier les 5 millions de salaire net par saison que les Blancos correspondent à Jovic. Mais le nom de Luka reste à l’ordre du jour de l’AC Milan, un objectif difficile mais pas impossible. Peut-être profiter des excellentes relations avec l’agent Fali Ramadani, le même de Rebic, qui pourrait faciliter le début d’une discussion plus concrète et plus abordable pour le fonds Elliott.