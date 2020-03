L’amour du Tour et du football de Lodetti et Zico: qui était Gianni Mura | Primapagina

Quand je l’ai rencontré, à l’été 1967, j’ai pensé “mais qui est ‘je suis un connard?”. C’était un garçon de 22 ans, il semblait plein d’arrogance plutôt que d’émotion pour son premier service en tant que correspondant. Nous étions à Amiens, en Haute-France, la quatrième étape du Tour, une journée triomphale pour les couleurs italiennes: victoire de Marino Basso et maillot jaune sur les épaules de Giancarlo Polidori. Sergio Neri et moi, sortant de la voiture “Corriere dello Sport” conduite par l’ancien carabinier Alfredo Viozzi, appelé “Baffo”, appuyions déjà sur les clés de notre Olivetti; lui – le hibou novice – tâtonnait entre Bruno Raschi et Rino Negri, quatre-vingt-dix morceaux de la “Gazzetta”, qui l’ont envoyé ici et là pour recueillir des informations et des déclarations. Garçon d’atelier. Nous nous sommes présentés: plaisir, plaisir. Il tendit la main sans me regarder dans les yeux, puis immédiatement je vis ses épaules s’éloigner.

Son nom était Gianni Mura. Mais j’ai vite découvert qu’il était tout sauf un connard. Seulement extrêmement timide, gêné, méfiant, probablement inquiet. Deux ou trois jours plus tard, nous étions cul et chemise, antidote les uns contre les autres contre la course ennuyeuse et sans fin d’un mois. J’ai découvert leur humanité et leur talent, leur culture et leur curiosité, des qualités voilées – au final, je dirais – avec un caractère introverti, timide, intolérant à tout public. Un grand acteur qui déteste la scène. J’ai été particulièrement séduit par l’histoire de son premier examen pour accéder au registre des journalistes professionnels. Il a été rejeté parce que la question “Combien de tours d’Italie Gino Bartali a-t-il gagnés?”, Gianni s’est levé de sa chaise et a dit: “Je pensais que je devais parler à des gens sérieux, ne pas être ‘Partir ou doubler'” “. Son combat contre le rapprochement et le droit venait de commencer.

Autre qu’ennuyeux, avec le Tour il a frappé un coup de foudre et sans faute: l’été dernier il en a récolté 42, dans les coulisses du Tour, il met en scène le plus célèbre de ses romans, “Giallo su giallo”, après le Tour, il rencontre Gianni Brera, qui le prendra par la main pour le restant de ses jours. Il aimait le cyclisme parce que c’est un sport de dur labeur et de sacrifice, car il propose des journées festives aux personnes confinées dans les villages les plus reculés des Alpes et des Pyrénées. Le football? Oui, mais celle des Lodetti et des Benetti, des massacres avec peu de gloire, ou des artistes sublimes comme Zico qui satisfont l’esthétique.

Il a passé sa vie à exalter les chiffres de second ordre. Si vous lui demandez quel livre lui a donné la plus grande satisfaction, il choisit l’un des douze titres publiés, mais “Il principe della zolla”, un recueil d’articles de Gianni Brera édité par Gianni Mura. Et ses auteurs préférés, outre le “maître” Simenon, étaient Victor Hugo de “I Miserabili”, Giovanni Verga de “I Malavoglia”, Dino Buzzati de “Le désert des Tartares”. Et au cinéma “L’arbre des sabots” d’Ermanno Olmi l’a ravi. Des auteurs assez louches comme lui. Lors du Tour de notre première rencontre, j’ai remarqué les poèmes d’Alfonso Gatto sur la table de chevet de sa chambre d’hôtel, alors que je mangeais “Tendre est la nuit” en plein voyage fitzgeraldien.

La plume de Gianni Mura s’est affinée au fil du temps, main dans la main avec l’adoucissement de son caractère épineux, sans que ses jugements tranchants ne viennent en souffrir. Il ne pouvait pas supporter le manque d’esthétique, la superficialité, l’opportunisme. “Les interviews des footballeurs de la presse écrite ne valent pas celles de la télévision car ils ne peuvent pas avoir le tableau de bord avec les sponsors derrière eux”. Le football ne lui a pas donné les émotions du cyclisme, «c’est un sport d’argent et de mensonges“Et puis” aujourd’hui, cela vaut celui qui court le plus, pas celui qui sait le mieux dribbler “. Il est passé à “Epoca”, puis en vogue, j’ai profité de la déception avouée (“quelle erreur, c’est déprimant de travailler deux jours par semaine”) pour renforcer le package “Repubblica” à l’occasion des JO de 1976. A son retour il m’a dit que il en avait assez de l’hebdomadaire et qu’il avait accepté l’offre de “L’Occhio”, le nouveau journal de Maurizio Costanzo, dont peu de temps après il s’était enfui avec indignation (comme beaucoup d’autres) et finalement en 1983 “Repubblica” a définitivement ouvert ses portes.

“Sept jours de mauvaises pensées” était le rendez-vous du dimanche où il faisait fondre les pensées de toutes les latitudes. Avec «Manger et boire» le «vendredi», avec sa femme Paola, il a également pu se célébrer dans le domaine de la nourriture et du vin en tant que digne héritier de Mario Soldati et Luigi Veronelli. Avec des impressions et des jugements toujours francs et fouettants. Comment devrait être un journaliste sportif? “Jamais fan, les applaudissements donnent une vision déformante de l’événement.” Comment écris-tu le sport? “Comme peu le font, ne peignant pas comme un demi-dieu qui ne gagne que parce qu’il a gagné et du second aux pauvres”. Le journalisme sportif aujourd’hui? “Il a empiré et peut être vu par la réduction de l’espace. Brera, la plus âgée, a également écrit six dossiers à raconter à Inter-Atalanta. 70 lignes m’ont été réservées pour la finale de la Coupe du Monde France-Italie ». Osteria ou restaurant? “Osteria parce que tu es sûr qu’il n’y a pas de sushi au menu.”

Il avait été malade, je ne sais pas pourquoi à Senigallia. Dans quelques jours, il est parti. Du numéro un, qui ne s’est jamais soucié de lui. Pas si mécontent. Il en avait marre du poisson social et cru.