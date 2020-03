Lampard accuse l’attaque de Chelsea pour le score nul à Bournemouth

Date de publication: samedi 29 février 2020 5:31

Frank Lampard pense que l’attaque de Chelsea était à blâmer car ils ne pouvaient match nul 2-2 sur la route à Bournemouth alors qu’ils ont perdu plus de points dans leur quête de football en Ligue des champions la saison prochaine.

Marcos Alonso a ouvert le score avec une volée nette après qu’Olivier Giroud a frappé la barre avec un film acrobatique, mais Chelsea ont été punis pour avoir insisté sur cette piste.

Jefferson Lerma a frappé de la tête et trois minutes plus tard, Josh King est intervenu pour donner le contrôle des Cerises juste avant l’heure.

Patron de blues Lampard dispensé de sa formation 3-5-2 et a retiré le malchanceux Fikayo Tomori en faveur de Willian, dans une tentative désespérée de renverser la fortune de son équipe.

Les changements ont d’abord donné un petit dividende précieux, et juste au moment où Chelsea craignait une autre perte coûteuse, Alonso a surgi avec une tête vitale pour prendre un point.

“Nous devons gagner, nous avons eu de nombreuses chances”, a déclaré Lampard à BBC Sport. «Nous avons eu un mauvais sort de 10 minutes où ils ont marqué et que je n’aime pas. Je suis content que le personnage obtienne un match nul mais nous devrions gagner le match.

«Contre le Bayern, nous avons concédé deux fois en peu de temps, ce n’est pas la première fois. Serait-ce un manque de concentration? Peut-être des joueurs.

«Les gens parlent de la défense, mais si vous avez une fiche de 1-0 et que vous laissez des équipes dans le match, un coup de pied arrêté peut changer la donne. Nous devrions marquer plus de buts et ensuite nous n’aurons pas ce problème. »

