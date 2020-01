Lampard admet que Chelsea a des problèmes à l’avant après la perte de Newcastle

Date de publication: samedi 18 janvier 2020 8h30

Frank Lampard a admis que les attaquants de Chelsea ont du mal à marquer des buts et a fait allusion à la signature d’un attaquant ce mois-ci.

Cela vient après Chelsea a été battu 1-0 à Newcastle United malgré une part de possession de 70% et 19 tirs, mais seulement quatre d’entre eux étaient cadrés.

Tammy Abraham, qui a inscrit 13 buts en Premier League cette saison, a raté plusieurs occasions à St. James’s Park, tandis que Willian et Callum Hudson-Odoi, qui ont tous les deux entamé le match, n’offraient que peu de menaces.

Et parlant à Sky Sports après le match, Lampard a déclaré que ses options avancées n’obtiennent pas suffisamment de buts et que cela devra être corrigé. Il a déclaré: «Nous savons que nous avons des problèmes au sommet du terrain en termes de manque de buts, de buts en première ligne si nous voulons combler l’écart et c’est quelque chose que nous avons vu beaucoup cette saison dans différents jeux.

“Parfois, c’est à la maison, aujourd’hui, c’était comme un match à domicile en termes de performance sur le terrain, et si vous ne marquez pas, vous êtes toujours responsable d’un coup de ventouse et nous l’avons.”

Plus tôt dans la saison, les Bleus ont perdu dans un style similaire à West Ham et Bournemouth, encaissant dans les dernières étapes malgré la domination du match.

Lampard a ajouté: “C’est quelque chose que nous devons aborder sur le terrain mais [having] la nature instinctive de “pouvez-vous marquer un but” lorsque vous êtes solidement autour de leur boîte pour des parties massives et massives du jeu est quelque chose que nous devons aborder en tant que club et nous y travaillons sur le terrain. “

Avec Chelsea’s l’interdiction de transfert étant désormais levée, Lampard a suggéré qu’il utiliserait probablement la fenêtre actuelle pour recruter un buteur afin de résoudre le problème.

“Si nous cherchons à faire venir des gens, et je l’ai déjà dit, [it will be in] les zones pour gagner des matchs lorsque nous les contrôlons en marquant des buts.

«Nous devons être cliniques. Si nous voulons arriver là où nous voulons aller, nous ne pouvons pas faire de bruit à ce sujet, c’est une réalité.

«Je défendrai toujours les joueurs, je suis satisfait des joueurs que nous avons, mais la nature de cela est que nous ne pouvons plus travailler à l’entraînement pour terminer.

«Nous finissons et nous finissons et parfois vous devez avoir cet instinct de tueur devant le but, et parfois nous l’avons eu et en tant qu’équipe, nous marquons avec des buts de différents domaines, mais nous devons marquer plus de buts devant zones de ligne si nous voulons arriver là où nous voulons être.

“Je pense qu’il est assez clair d’après ce que je dis que je sais où nous devons nous renforcer, et nous verrons[cequisepassedanslerestedelafenêtredetransfert”[whathappensintheremainderofthetransferwindow”