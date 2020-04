Lampard appelle l’objectif de Chelsea “ presque tous les jours ” pour garantir le transfert

Date de publication: Mardi 28 avril 2020 7:39

Frank Lampard serait en pourparlers constants avec l’attaquant de Naples Dries Mertens pour convaincre le joueur de choisir Chelsea contre Liverpool.

Le joueur de 32 ans est en forte demande à l’approche de la fin de son contrat à Naples, avec Newcastle rejoint également Jurgen Klopp et Lampard à la poursuite du Belge.

Cependant, l’expert en transfert italien Vincenzo Morabito a suggéré que Chelsea pourrait ouvrir la voie à un joueur qui a marqué 12 buts et ajouté six passes décisives en 29 matchs cette saison.

Morabito a déclaré à Radio Kiss Kiss Napoli que Lampard appelait Mertens presque tous les jours afin de s’assurer que la tenue de Stamford Bridge voit ses rivaux et scelle la signature du joueur.

Les Blues sont à la recherche de nouvelles options d’attaque cet été, avec Olivier Giroud et Willian qui devraient continuer, et Lampard considère Mertens et l’attaquant de RB Leipzig, Timo Werner, comme parfaits pour son style de jeu.

Cependant, un mouvement d’attaque, il semble que Chelsea ne fera pas est pour Le meneur de jeu de Barcelone Philippe Coutinho.

Lampard aurait Kai Havertz, star de Bayer Leverkusen, a changé de cible, et est même résigné à ne pas faire appel à un milieu de terrain offensif – compte tenu de la richesse des options qu’il a déjà au club.

Pendant ce temps, Billy Gilmour a admis qu’il était ravi de faire sa percée dans la première équipe de Chelsea au cours des derniers mois – et a exprimé ses espoirs pour une convocation en Écosse ainsi que le détail d’une conversation qu’il a eue avec Andy Robertson de Liverpool.

Le milieu de terrain de Glasgow, âgé de 18 ans, a impressionné ses débuts à Chelsea en FA Cup contre Liverpool et a remporté le prix de l’homme du match lorsqu’il a fait sa révérence en Premier League contre Everton.

Roy Keane était parmi les nombreux admirateurs de Gilmour après le match contre Everton et il a clairement un très bel avenir à Chelsea sous la direction du manager Frank Lampard, qui a montré sa volonté de donner une chance aux jeunes joueurs à Stamford Bridge.

“J’ai toujours voulu aller jouer en Premier League pour me tester et voir quelle est ma limite”, a déclaré Gilmour à Sky Sports. Lire la suite…