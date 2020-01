Lampard avec une réponse curieuse lorsqu’on lui a demandé si Chelsea pourrait signer Cavani

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 2:26

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a refusé d’exclure la possibilité que son équipe fasse un geste pour l’attaquant du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani.

Cavani, qui a moins de six mois restant sur son contrat actuel dans la capitale française, a déposé une demande de transfert.

En effet, le manager du PSG Thomas Tuchel a admis qu’il ne savait pas si l’Uruguayen serait au club en février.

Chelsea est à la recherche d’un attaquant pour soutenir l’international anglais Tammy Abraham, Olivier Giroud devant quitter Stamford Bridge avant la fin janvier.

A demandé lors de sa dernière conférence de presse si un accord de prêt à court terme Cavani pourrait être sur les cartes, Lampard a déclaré: «C’est un grand joueur; J’ai joué contre lui et j’ai toujours aimé sa mentalité et son attitude, et évidemment son record de buts parle de lui-même.

«Je ne suis pas absolument au courant de la situation, alors nous verrons. C’est un joueur expérimenté, mais il en va de même pour beaucoup d’autres joueurs.

«Je pense que nous sommes jeunes et nous connaissons les transitions. L’idée d’apporter de l’expérience est quelque chose que je ne détourne absolument pas du tout.

“Parce que parfois les jeunes joueurs ont besoin d’un peu d’aide, et si c’est le cas, cela peut nous aider.”

Chelsea a dominé la possession et le territoire à Newcastle, mais a perdu 1-0 lors du choc de Premier League samedi, laissant Lampard à nouveau frustré par la finition terne de son équipe.

Mais l’ancien milieu de terrain anglais a insisté pour que tirer un autre blanc devant le but n’accélère pas le besoin des Bleus de recruter de nouvelles recrues.

“Je ne pense pas que Newcastle accélère quoi que ce soit, c’est juste que nous ne pourrions faire aucune affaire pendant la fenêtre d’été”, Lampard m’a dit.

«À ce stade, c’est quelque chose que nous considérons comme un peu un problème dans nos matchs à domicile.

“Nous devons donc travailler dur avec le groupe ici, puis si nous pouvons nous améliorer en termes de score, c’est certainement quelque chose que nous devons examiner.”

Ailleurs, le milieu de terrain de Chelsea, Boubakary Soumare, a insisté pour que il ne se voit pas quitter Lille avant la fin de la saison.

Soumare a impressionné dans le milieu défensif de l’équipe de Ligue 1 ce trimestre et les rapports précédents suggéraient qu’il devait choisir entre Chelsea et Manchester United d’ici la fin de ce mois.

Cependant, il a déclaré à L’Equipe: “[The speculation] ne m’a pas inquiété. Le rapport est important pour les personnes qui le lisent et les personnes qui l’écrivent

«Je ne me vois pas partir. Je me sens bien ici. J’apprends, nous avons de gros objectifs à atteindre, comme la qualification pour la Ligue des champions.

“Un départ n’est pas dans les cartes.”