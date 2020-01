Lampard: Chelsea «a dominé tous les aspects du jeu»

Date de publication: Samedi 18 janvier 2020 8:07

Frank Lampard pensait que Chelsea “avait dominé tous les aspects” de leur défaite 1-0 contre Newcastle United samedi soir.

Isaac Hayden a dirigé le centre de retour d’Allan Saint-Maximin devant Kepa Arrizabalaga à quatre minutes du temps d’arrêt pour envoyer les fans à domicile parmi une foule de 52 217 personnes à St James’s Park en ravissement.

Son premier but depuis février de l’année dernière a remporté une victoire un jour où Joelinton avait frappé la barre transversale avec une tête de première mi-temps, mais Martin Dubravka a dû effectuer un arrêt en tête-à-tête de N’Golo Kante comme Chelsea dominé sans jamais pouvoir trouver la touche de tueur.

Lampard a déclaré à BBC Sport: «Nous avons dominé tous les aspects du jeu. Ils ont frappé la barre en première mi-temps mais le reste du match était le nôtre, à l’exception du score.

“Newcastle défend sa loge, tu ne feras pas trop de chances claires contre lui. On contrôlait le jeu, on était au bout de leur box. À 0-0, j’allais dire aux gars qu’ils avaient tout donné. Mais si nous voulons passer au niveau suivant, nous devons prendre des risques et marquer dans ce genre de jeux.

«Même en première mi-temps, il y a une équipe qui, selon vous, pousse. Nous essayions de tout, les gars ont baissé la tête là-dedans. Mais la réalité brutale du football est que si vous ne marquez pas, les équipes restent dans le match et quelque chose comme ça se produit à la fin.

«C’est la réalité du football. Nous avons eu plus de possession que n’importe lequel de nos adversaires à chaque match cette saison, c’est un signe que nous avons beaucoup de ballon mais nous ne marquons pas assez. Et si nous voulons regarder vers le haut, je sais que nous devons y remédier. »