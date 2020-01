Lampard déplore les “ moments ooh ” de Chelsea, confirme l’intérêt de l’attaquant

Date de publication: Mardi 21 janvier 2020 10:51

Chelsea patron Frank Lampard a de nouveau été frustré par les occasions manquées de son équipe Match nul 2-2 à domicile contre Arsenal.

Les Gunners sont tombés à dix hommes après seulement 26 minutes lorsque David Luiz a été expulsé pour avoir fait tomber Tammy Abraham dans la surface après une erreur choquante de Skhodran Mustafi.

Jorginho a profité du penalty pour donner l’avance à Chelsea, mais les Bleus ont manqué d’idées après cela et n’ont pas profité de leur avantage d’un homme.

Et Gabriel Martinelli s’est séparé des Gunners en seconde période pour égaliser après un glissement de N’Golo Kante.

Chelsea pensait qu’ils l’avaient gagné tard alors que Cesar Azpilicueta intervenait, mais le capitaine Hector Bellerin a encore tiré le niveau d’Arsenal tard alors qu’il bouclait un tir du pied gauche magnifiquement dans le coin inférieur.

Lampard a déclaré à BBC Match of the Day: «Frustré parce que vous voulez gagner. Nous avons marqué un but, ils sont tombés à 10 hommes et nous devons faire mieux pour marquer un autre but.

«Ensuite, nous ne les avons pas défendus et leur avons accordé deux buts. Ce sont des gens qui ne font pas leur travail qu’ils devraient savoir. Des moments comme ça vous font perdre des points à ce niveau.

«Nous aurions pu avoir trois ou quatre buts aujourd’hui. Avoir des tirs, des croix et beaucoup de moments «ooh». Nous devons être cliniques. Quand un jour arrive, vous devez avoir l’instinct de tueur.

“Nous ne l’avons pas pour le moment. Nous pourrions être un peu jeunes et un peu de transition à notre sujet, mais nous devons avoir cette qualité. Ce n’est rien sur la foule, c’est à propos de nous. “

En achetant dans la fenêtre de transfert, Lampard a déclaré: «Je ne suis pas un grand partisan de l’âge. Doit-on avoir une meilleure conversion de plans, oui. J’en ai beaucoup parlé.

“On ne peut pas dire que nous allons définitivement signer un attaquant ce mois-ci, mais nous cherchons parce qu’il y a une belle ligne dans le football.

«Si vous ne marquez pas assez de buts, vous ne gagnerez pas assez de matchs.

«C’est une course difficile à venir. C’est frustrant car on ne peut pas dire que nous avons terriblement joué. C’est tout aussi important cependant.

«Nous devons bien faire les choses. Je suis heureux d’être quatrième, mais nous devrions avoir beaucoup plus de points avec la façon dont nous avons joué. »

Nous ne pouvons pas vraiment croire que nous écrivons cela, mais les costumes nous ont convaincus de faire une émission sur YouTube. Sarah et Dan y sont, vous devriez probablement le regarder, ne serait-ce que pour voir leurs visages. Abonnez-vous ici.