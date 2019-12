Lampard dit qu'il accordera du temps à la star de Chelsea après avoir joué trop fort avec l'ailier

Date de publication: vendredi 27 décembre 2019 2:37

Frank Lampard s'est engagé à donner à Callum Hudson-Odoi le temps de retrouver la forme après que l'attaquant de l'Angleterre eut du mal lors de la défaite du Boxing Day contre Southampton.

Le patron de Chelsea, Lampard, a insisté sur le fait que Hudson-Odoi méritait d'avoir le temps de revenir à son meilleur alors qu'il continuait à se débarrasser de sa blessure au talon à long terme.

Hudson-Odoi a subi un tendon d'Achille déchiré en avril et bien qu'il se soit rapidement remis en action, le manager des Blues Lampard maintient que le joueur de 19 ans dépasse toujours ce revers de blessure.

Hudson-Odoi a perdu la possession dans la préparation à l'ouverture de Michael Obafemi alors que les Saints ont condamné Chelsea à des défaites consécutives à domicile en Premier League pour la première fois depuis 2011, mais conserve le soutien total de son manager.

La défaite décevante de Southampton a été le premier départ de Hudson-Odoi pour Chelsea depuis octobre, mais Lampard a pleinement confiance en l'une de ses jeunes stars les plus prometteuses.

«Je pensais qu'il faisait beaucoup d'efforts; il essayait des choses et faisait des courses », a expliqué Lampard. «Ce n'était pas tout à fait évident pour lui en première mi-temps, et dans l'ensemble en fait.

"Il vient de l'arrière d'une grosse blessure et c'est certainement une période où nous devons rester avec lui."

Nathan Redmond a scellé la quatrième victoire des Saints en six matches de championnat en poussant à la maison en deuxième mi-temps pour assommer Stamford Bridge le lendemain de Noël.

Lampard a dû admettre que la perte était presque une copie conforme du revers 1-0 à domicile contre Bournemouth le 14 décembre, ce qui l'avait laissé exiger plus de personnalité et de bravoure de son équipe de Blues.

La belle victoire de Chelsea sur le derby 2-0 à Tottenham a permis aux hommes de Lampard de rester en quatrième position et au-dessus des Spurs de Jose Mourinho malgré la défaite terne des Saints.

Mais Lampard et Chelsea avancent vers la fin de l'année avec une recherche désespérée d'une reprise de la forme à domicile bien en cours.

Hudson-Odoi cherche lui-même un regain de fortune personnelle, mais Lampard a salué l'attitude assidue du jeune comme clé de ses ambitions.

"Il est très jeune, il y a eu beaucoup de discussions l'année dernière sur son contrat, est-ce qu'il le signait ou non, et maintenant il l'a fait", a déclaré Lampard.

«Et maintenant, il est dans une période où il doit baisser la tête et travailler, et il le sait, pour montrer ce qu'il peut être pour ce club. C'est à lui maintenant.

«Et je lui ai fait confiance et je vais continuer à le faire, mais nous devons aussi aller un peu avec lui.

«Je me suis assis ici et j'ai probablement été un peu dur avec lui parfois, mais ce n'est pas le moment de le faire parce que je pense avoir vu un effort et un désir, et je l'ai vu à l'entraînement au cours des dernières semaines . "

