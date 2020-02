Lampard évoque la principale menace de Man Utd avant l’épreuve de force de Chelsea

Date de publication: Lundi 17 février 2020 à 19h45

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a insisté sur le fait que la victoire sur Manchester United lundi ne suffira pas à mettre fin aux espoirs des Red Devils de se classer parmi les quatre premiers cette saison.

Le blues affrontera Stamford Bridge en quatrième position, six points devant Ole Gunnar Solskjaer et prolongera cette avance à neuf points grâce à une victoire.

Une telle déclaration de victoire serait importante pour Chelsea et Lampard compte tenu de leurs difficultés récentes au cours des deux derniers mois.

Lorsqu’on lui a demandé si les quatre meilleurs espoirs de United se termineraient avec la défaite, Lampard a déclaré: «Non, pas avec neuf points.

“Pas pour le moment avec le nombre de points à jouer et la façon dont la Premier League est, certainement pas.”

Sheffield United, Wolves et Everton sont tous assis entre Chelsea et Uni dans le tableau, Lampard admettant que la puissance financière croissante de la Premier League a modifié l’équation des quatre premiers.

“C’est plus difficile, en termes de points que vous pouvez voir”, a déclaré Lampard. “C’est juste un changement de Premier League légèrement, les équipes peuvent désormais investir beaucoup d’argent.

«Les équipes peuvent être promues en Premier League et dépenser 100 millions de livres sterling et cela ne garantit pas le succès.

“C’est le genre de défi dont nous parlons, mais les défis sont une bonne chose, et c’est un défi pour nous.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il discutait des scénarios de classement avec ses joueurs, Lampard a poursuivi: «Je ferais à certains moments, je ne pense pas que vous devriez en parler trop, parce que vous vous retrouvez avec vos yeux partout, de haut en bas de la table et autour de vous.

«Et nous ne pouvons que nous affecter avant tout. Mais je ne pense pas que ce soit le pire outil de motivation pour nous tous pour vraiment comprendre la situation.

“Parce que je suis profondément fier de vouloir obtenir la quatrième place, et je me souviens avoir eu cela en tant que joueur, nous nous battions pour la première et la deuxième place pendant une bonne période lorsque j’étais ici et c’est comme ça que vous devriez être.

“Donc, cela ne me dérange pas de faire référence à cela aux joueurs, je regarde parfois le tableau de la ligue deux ou trois fois par jour. Vous pouvez devenir obsédé par ça, mais c’est à moi de le faire.

“Pour les joueurs, je pense que leur rappeler parfois est très bien, c’est un bon outil.”

