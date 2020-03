Lampard exhorte Chelsea à bouger alors que le prix tentant de Donnarumma est fixé

Date de publication: Mardi 17 mars 2020 6:12

Chelsea aurait pu trouver leur successeur du Kepa Arrizabalaga sous le feu après qu’il a été rapporté que l’AC Milan avait collé un prix accessible sur la tête de son précieux actif Gianluigi Donnarumma.

Les Bleus sont à la recherche d’un nouveau gardien cet été, après que le patron Frank Lampard aurait perdu confiance dans le gardien le plus cher du monde, Kepa, qui a récemment perdu sa place dans la formation de départ du vétéran argentin Willy Caballero.

Les Bleus ont été lié au gardien de Trabzonspor Ugurgan Cakir, qui a également mentionné comme un objectif de 20 millions d’euros pour Liverpool, mais il semble qu’ils préfèrent dépenser gros pour un nom plus établi, ayant également été pressenti comme prétendants potentiels Dean Henderson et David De Gea, en fonction des plans de Manchester United pour la paire.

Cependant, il a également été affirmé la semaine dernière que les Bleus avaient pris contact avec le super-agent Mino Raiola dans le but de conclure un accord avec la jeune star de l’AC Milan, Donnarumma.

L’accord de Donnarumma expire à l’été 2021 et Calciomercato affirme qu’ils ne seront pas tenus de racheter la jeune star et chercheront plutôt à le faire avancer cet été si sa position sur la signature d’un nouvel accord ne change pas.

À ce titre, la publication italienne affirme que Chelsea a été informée, par l’intermédiaire de Raiola, que Donnarumma sera mis à disposition pour un montant de 50 millions d’euros.

Selon le rapport, ce prix est définitif et le club n’a aucune intention de négocier sur cette évaluation.

Cependant, selon le rapport, les Bleus pensent que cela représenterait un investissement décent avec le petit changement de prix demandé de 45,5 millions de livres sterling par rapport aux 71,5 millions de livres sterling qu’ils ont dépensés pour signer Kepa d’Athletic Bilbao à l’été 2018.

De plus, il est affirmé que Chelsea est prêt à offrir au joueur de 21 ans un forfait de 7 millions de livres par an – environ 135000 £ par semaine – pour échanger le San Siro contre Stamford Bridge et le tenter de rejoindre les Blues avant l’intérêt rival de goûts similaires. du Real Madrid et du PSG.

Donnarumma a pris de l’importance en 2015 quand il a fait ses débuts en équipe première pour l’AC Milan à seulement 16 ans, tandis que ses débuts internationaux sont venus un an plus tard.

Le jeune a déjà fait 190 apparitions pour Milan, malgré son jeune âge, tout en accumulant 16 sélections internationales.