Lampard extatique alors qu’il s’extasie sur le jeune “ incroyable ” de Chelsea

Date de publication: Mardi 3 mars 2020 10:17

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a salué la performance “incroyable” du jeune milieu de terrain Billy Gilmour après que son équipe ait éliminé Liverpool de la FA Cup.

Buts dans les deux mi-temps de Willian et Ross Barkley étaient suffisants pour couler un Liverpool terne à une deuxième défaite d’affilée et voir les Blues progresser vers leur quatrième quart de finale en cinq ans.

Gilmour, 18 ans, a été particulièrement impressionnant en première mi-temps avec une présence apaisante au milieu de terrain et parlant à BBC Sport après le match, Lampard a parlé de sa joie devant le Scotsman’s display.

Quelle performance incroyable pour un jeune joueur », a déclaré Lampard. «Il était calme la tête au cours des cinq ou 10 premières minutes. Il est le retour d’un milieu de terrain.

«Pouvez-vous mettre le pied? Oui. Pouvez-vous faire des angles pour jouer les passes? Oui. Il n’est que de petite taille mais il a une personnalité énorme.

«Il mérite que les gens parlent de lui après une telle performance.»

Parlant de la performance de son équipe en général, Lampard a déclaré: “Je suis vraiment fier. Liverpool sont la meilleure équipe de la ligue et ce qu’ils font est incroyable.

«Donc, pour nous, mettre en place une telle performance, l’effort, la qualité était quelque chose de spécial. Nous savons que nous avons un long chemin à parcourir, mais vous devez célébrer ces moments. “

Lampard a rappelé Kepa Arrizabalaga entre les bâtons après avoir joué Willy Caballero en Premier League récemment.

“J’étais vraiment content pour Kepa”, a déclaré Lampard. “Ce n’est pas facile parce que tous les joueurs veulent jouer et un gardien de but est contrôlé plus que toute autre position et il a fait de bons arrêts.

“Il a fait preuve d’un bon caractère et il a bien joué.”

Chelsea suivez leur dernière victoire avec un affrontement en Premier League contre Everton.