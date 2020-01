Lampard fait allusion au besoin de nouvelles recrues après le départ de Chelsea frustré par Arsenal

Date de publication: Mardi 21 janvier 2020 11:24

Frank Lampard a laissé entendre que Chelsea chercherait à investir dans de nouveaux attaquants après avoir subi un résultat décevant contre Arsenal.

Les Blues étaient très bien placés dès le début face à leurs rivaux londoniens, alors que leur ancien joueur David Luiz voyait rouge pour un dernier défi contre Tammy Abraham dans la surface.

Jorginho est passé à la maison pour marquer le coup de pied qui en a résulté, mais ils n’ont pas pu voir le résultat malgré un but et un avantage pour les hommes, tirant 2-2 dans la nuit.

Gabriel Martinelli a profité d’un glissement de N’Golo Kante pour parcourir la longueur du terrain et égaliser pour Arsenal au milieu de la seconde mi-temps.

Le skipper de Chelsea, Cesar Azpilicueta, a remis les hôtes en tête avec six minutes à jouer, mais Arsenal a répondu dans les trois minutes grâce à son capitaine avec une excellente frappe à longue distance.

«Je suis déçu compte tenu de la situation du match. Nous méritions complètement de monter 1-0 », a déclaré Lampard, s’adressant à BT Sport après le match.

«Pendant un petit moment après cela, nous nous sommes habitués à eux avec 10 hommes.

“Mais nous avons créé suffisamment d’occasions en seconde période, c’était juste la même vieille histoire, nous ne pouvions pas les saisir. Dans le football, les erreurs de base peuvent vous coûter des points. »

Arsenal, dix joueurs, arrache Chelsea à deux reprises dans le thriller de Stamford Bridge

Chelsea a été lié à l’international uruguayen Edinson Cavani, âgé de 32 ans, entre autres, après la levée de leur interdiction de transfert.

L’attaquant est le meilleur buteur du PSG, mais il a fait une demande de transfert car ses opportunités sont limitées dans la capitale française.

Abraham connaît une campagne décente avec Chelsea avec 13 buts en Premier League jusqu’à présent, mais il n’a marqué que trois lors de ses dix dernières apparitions, alors qu’il y a un manque de buts ailleurs, aucun autre joueur de l’équipe n’ayant contribué plus de cinq en championnat.

Il pourrait bientôt y avoir un poste vacant pour un attaquant chevronné, Olivier Giroud devrait interrompre son déplacement à l’Inter Milan dans les prochains jours.

Les Blues n’ont remporté que quatre de leurs 11 derniers matches de Premier League et pourraient voir Manchester United se déplacer à moins de trois points d’eux s’ils battaient Burnley mercredi soir.

“Je ne suis pas un fervent partisan de l’âge”, a répondu Lampard par la suite, interrogé sur la possibilité de recruter des joueurs plus expérimentés lors de la fenêtre de transfert de janvier.

«Doit-on avoir une meilleure conversion de plans, oui. J’en ai beaucoup parlé. Vous ne pouvez pas dire que nous allons définitivement signer un attaquant ce mois-ci, mais nous cherchons parce qu’il y a une ligne fine dans le football. Si vous ne marquez pas assez de buts, vous ne gagnerez pas assez de matchs.

«C’est une course difficile à venir. C’est frustrant car on ne peut pas dire que nous avons terriblement joué. C’est tout aussi important cependant. Nous devons bien faire les choses. Je suis heureux d’être quatrième, mais nous devrions avoir beaucoup plus de points avec la façon dont nous avons joué. »