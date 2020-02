Lampard fait rage après une erreur VAR “ claire ” et trace une ligne dans le sable pour la saison de Chelsea

Date de publication: Lundi 17 février 2020 10:39

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a fait rage à la décision “claire” de VAR qui n’a pas entraîné de carton rouge pour Harry Maguire, et a fait une déclaration emphatique sur la saison de Chelsea à partir de ce moment.

Les Bleus sont entrés dans la nuit sous la pression après que les autres espoirs de la Ligue des champions Tottenham Hotspur et Arsenal aient tous deux remporté des victoires ce week-end.

Presque tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné pour l’équipe locale, avec plusieurs décisions VAR contre eux ainsi que le milieu de terrain N’Golo Kante boitant après seulement 10 minutes de blessure.

Parlant à Sky Sports après le match, Lampard a parlé avec passion de la performance et du résultat.

Le blues Le manager a déclaré: «Difficile de prendre de nombreux niveaux, certains footballeurs, d’autres.

«C’est le football et c’est la vie. Je ne me plains d’aucune éthique de travail de la part des gars, leurs têtes sont là-dedans. C’est une nuit difficile pour nous.

«Ce n’est pas un match 2-0. Nous avons un sentiment de marmotte dans le stade. Je ne sais pas combien de clichés nous avons eu mais c’était beaucoup.

“Si nous ne marquons pas, vous ne pouvez pas gagner de matchs de football. Ils deviennent plus clairs chaque semaine. Nous sommes quatrième et la saison commence ici. Les gens ne s’attendaient pas à ce que nous soyons quatrième, mais nous le sommes.

«Nous sommes quatrièmes à cause de certaines des bonnes choses que nous avons faites et à cause de la nature de la ligue, tout le monde se prenant des points.

«Je ne suis pas doux, je peux critiquer l’équipe. Nous pouvons parfois déplorer notre chance, mais si nous ne finissons pas les chances, nous ne pouvons pas gagner de matchs. Je me sens comme un record battu.

«Ce fut une soirée difficile pour Batshuayi, les attaquants sont jugés sur les buts, c’est un fait. Nous avons besoin de buts dans les zones avancées et nous ne l’avons pas eu cette saison.

«Nous ne pouvons pas compter sur Tammy Abraham toute la saison. Vous êtes jugé comme un attaquant sur les buts. “

RAPPORT COMPLET: Maguire a la chance d’échapper au rouge alors que Man Utd enfonce Chelsea 2-0 dans un match fou

Le centre-centre d’Utt Maguire a eu la chance de ne pas voir le rouge après avoir semblé se lancer dans l’aine de Batshuayi.

La scène rappelle celle qui a vu le fils des Spurs Son Heung-min expulsé – également contre Chelsea – en décembre.

“Harry Maguire aurait dû être expulsé, c’est clair, et cela change évidemment le jeu”, a ajouté Lampard.

«Azpilicueta se fait bousculer donc le but doit être maintenu. Giroud était un hors-jeu d’ongle d’orteil et celui-là, je le comprends. c’est la règle maintenant.

“Je ne comprends pas pourquoi ils ne regardent pas le moniteur. Il devrait être utilisé. “