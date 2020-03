Lampard frappe les attaquants de Chelsea; suggère un problème de concentration

Date de publication: samedi 29 février 2020 5:42

Frank Lampard s’est plaint que ses attaquants de Chelsea doivent augmenter leur jeu après que Marcos Alonso ait dû marquer les buts de son match nul avec Bournemouth.

Chelsea est allé de l’avant par l’arrière gauche Alonso, avant que Bournemouth, menacé de relégation, ne change les choses pour les mettre 2-1 derrière.

Les Bleus l’ont laissé en retard avec Alonso sauvant un match nul à la 85e minuteet Lampard pense qu’ils auraient obtenu les trois points s’ils avaient mieux tenté leur chance.

“Nous devons gagner, nous avons eu de nombreuses chances”, a déclaré Lampard. «Nous avons eu un mauvais sort de 10 minutes où ils ont marqué et que je n’aime pas. Je suis content que le personnage obtienne un match nul mais nous devrions gagner le match.

«Contre le Bayern, nous avons concédé deux fois en peu de temps, ce n’est pas la première fois. Serait-ce un manque de concentration? Peut-être des joueurs.

«Les gens parlent de la défense, mais si vous avez une fiche de 1-0 et que vous laissez des équipes dans le match, un coup de pied arrêté peut changer la donne. Nous devrions marquer plus de buts et ensuite nous n’avons pas ce problème.

«Nous nous attendions à un combat et ils nous ont donné un match difficile mais nous devrions gagner le match, nous avions beaucoup de possession et d’occasions.

“Le caractère de l’équipe était génial, ce n’était pas faute d’essayer mais nous avons besoin de plus de buts.

«Marcos Alonso a eu une grosse semaine, mais je ne veux pas que mon arrière gauche soit en tête des classements. Je veux que nos attaquants marquent des buts et ils ne l’ont pas fait.

«Nous voulions gagner, nous aurions dû gagner mais c’est une ligue difficile. C’est cette coupe de gorge une partie de la saison. Si nous continuons à avoir des jeux comme celui-ci et que nous ne sommes pas cliniques, c’est difficile.

«La façon dont la saison s’est déroulée, nous devrions être heureux d’être quatrième, mais cela ne signifie rien à ce stade. Si nous parvenons à nous classer parmi les quatre premiers, la réussite est énorme, mais nous en sommes encore loin. »