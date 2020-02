Lampard identifie deux hommes clés pour étouffer si Chelsea veut vaincre les Spurs

Date de publication: vendredi 21 février 2020 10:14

Frank Lampard a choisi deux joueurs spécifiques que Chelsea doit contrôler s’ils doivent gagner trois points contre Tottenham samedi, tandis que Jose Mourinho a été très professionnel dans ses réponses aux questions concernant son premier retour à Stamford Bridge en tant que patron des Spurs.

Tottenham entrer dans la rencontre sans les services de leurs deux principaux tireurs – Harry Kane et Son Heung-min.

Kane étant exclu jusqu’en avril et Fils face à une bataille juste pour revenir dans cette campagne, beaucoup seraient pardonnés de penser que ce match est venu au moment idéal pour les Blues.

Chelsea Le patron Lampard reste prudent face à la menace des Spurs, cependant, après avoir identifié deux rouages ​​vitaux des Spurs qui doivent être maîtrisés samedi.

“Il [Mourinho] a des joueurs attaquants, faisons les choses correctement », a déclaré Lampard (via FootballLondon).

«Dele Alli pour moi, sa meilleure saison à Tottenham, a parfois joué avec Harry Kane.

«Lucas Moura a réussi un triplé en demi-finale de la Ligue des champions l’an dernier et c’est un talent incroyable sur le ballon. Il y a des joueurs attaquants.

«Jose Mourinho va-t-il créer intelligemment son équipe? Oui parce que c’est un manager fantastique. Ils ont des joueurs offensifs qui peuvent nous poser des problèmes. »

“Clairement, un joueur incroyable comme Harry Kane est un raté et maintenant Son est un raté, mais avec Harry Kane, cela m’a toujours étonné les statistiques quand [Mauricio] Pochettino était manager et Harry Kane a été blessé à quelques reprises.

«Ils sont restés une force parce qu’ils avaient des joueurs qui pouvaient remplacer.

“Quand vous parlez de joueurs comme Dele Alli, dont le jeu consiste à arriver légèrement derrière et à casser les lignes de manière cohérente, Lucas Moura est similaire et il a des qualités, [Steven] Bergwijn est entré et a ces qualités similaires.

«J’en ai vu beaucoup récemment et ils constituent une menace. Il s’agit d’un derby londonien contre Tottenham, je pense que quelle que soit l’équipe qu’ils opposeront, ce sera toujours une menace dans ce type de match. »

Pendant ce temps, Mourinho ne serait pas amené à parler de l’émotion de retourner sur le terrain où il a remporté trois titres de Premier League.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était spécial à chaque fois qu’il visitait Stamford Bridge en tant que manager de l’opposition, le Portugais a répondu (via FootballLondon): «Non, pas spécial, encore un match.

«Parce que je suis un professionnel, comme je l’ai dit à chaque fois que je jouais dans mes clubs précédents, j’appartiendrai à 200% à mon club. C’est ça.

“La seule chose différente sera à la fin du match, je peux marcher du stade jusqu’à ma maison, mais même cela, je n’en profiterai pas parce que je rentrerai du stade avec mes joueurs. Je n’utiliserai pas cet avantage. “

Mourinho a été hué à l’occasion lors de son retour à Samford Bridge en tant que manager de Man Utd.

Lorsqu’on lui a demandé quel type de réception il pensait recevoir des fidèles de Chelsea, Mourinho a ajouté: “comme d’habitude”.

Pendant ce temps, L’ancien milieu de terrain de Liverpool Didi Hamann a expliqué pourquoi Timo Werner devrait snober les Reds en faveur d’un transfert à Man Utd ou Chelsea.