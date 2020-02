Lampard inquiet alors que le peloton de tête des quatre poursuivants laisse Chelsea à la traîne

Date de publication: samedi 1er février 2020 10h03

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a admis qu’il était inquiet pour les chances de son équipe de rester dans le top quatre après avoir omis de signer dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les Blues étaient liés à la signature d’une attaque pour soutenir Tammy Abraham, ainsi qu’à une acquisition au milieu de terrain, mais aucun n’est arrivé vendredi.

En fait, la plus grande histoire autour de Chelsea était de savoir si Olivier Giroud quitterait le club, Lampard confirmant lors d’une conférence de presse que le Français devait rester à Stamford Bridge.

Cependant, le manque d’arrivées de Chelsea survient au milieu de Tottenham, Manchester United, Wolves et Sheffield United qui achètent tous des joueurs passionnants.

Unis ont apporté Bruno Fernandes du Sporting Lisbon, Tottenham a signé Steven Bergwijn du PSV et les Blades ont battu leur record de transfert pour faire venir Sander Berge de Genk.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait de la situation avant les phases finales de la saison, Lampard a répondu: «Oui. La réalité du fait que nous n’avons pas fait affaire ici, pour quelque raison que ce soit.

“C’est la fenêtre de transfert, mais si je regarde ça avec mon entreprise et que je regarde autour de nous sur la table, Manchester United a évidemment signé un grand joueur de classe mondiale à mon avis.

“Et les équipes qui nous entourent, Sheffield United ont fait des signatures fantastiques, le travail de Chris Wilder est incroyable parce qu’il a eu des années pour travailler avec ce groupe et maintenant, ils ajoutent où ils voient ce dont ils ont besoin.”

“Tottenham en ont signé quelques-uns, et encore une fois, ils ne sont pas loin derrière nous.

“Et non seulement ils ont signé quelques-uns, mais quelques joueurs sont partis, sans être trop grossiers à ce sujet, mais ils arrivaient vers la fin de leur contrat et n’étaient plus contents d’être au club.”

“Et c’est parfois aussi important que de faire venir des joueurs, que vous pouvez changer le sentiment du groupe, si les joueurs ne veulent pas être là.

“Je pense donc que c’est une entreprise intelligente de cette part, et maintenant ce qui reste à voir le sera.

“De mon point de vue, et ce n’est pas pour parler de nous-mêmes, parce que nous avons six points d’avance sur le quatrième, maintenant nous devenons probablement les outsiders et les outsiders à un certain point, parce que les équipes se sont renforcées autour de nous. C’est un fait.”

Lire la suite: Lampard porte le coup à Tottenham après avoir admis Giroud