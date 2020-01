Lampard insiste sur le fait que Kepa doit améliorer sa forme à Chelsea

Date de publication: vendredi 24 janvier 2020 2:47

Frank Lampard a prévenu Kepa Arrizabalaga il doit améliorer sa forme inégale à Chelsea.

Le patron de Chelsea a insisté sur le fait que le gardien de but espagnol a admis que ses erreurs individuelles avaient directement coûté aux Bleus, et a mis au défi le joueur de 25 ans de s’améliorer.

Kepa aurait dû sauver la tête d’Isaac Hayden qui a volé Newcastle une victoire 1-0 en temps de blessure le 18 janvier, alors qu’il ne pouvait même pas mettre un gant sur l’égalisation tardive d’Hector Bellerin lors du match nul 2-2 mardi avec Arsenal.

L’ancienne star de l’Athletic Bilboa possède actuellement le tag indésirable du pourcentage d’arrêts le plus bas de la Premier League, et Lampard lui a dit de revenir à l’essentiel pour revenir en forme.

«Eh bien, il devra faire face à des critiques extérieures; c’est ce qu’est le football », a déclaré Lampard.

«Chaque joueur, peu importe que vous soyez dans votre carrière, le meilleur, le meilleur absolu de tous les temps sera critiqué et vous devrez y faire face.

«Je pense qu’avec Kepa, il le sait, il sera honnête qu’il y a eu des erreurs qui nous ont coûté des objectifs.

«C’est sa nature, donc cela doit s’améliorer. Les gardiens de but peuvent avoir un peu plus de projecteurs sur eux, mais c’est vraiment la même chose. Je pense que l’important pour cela est de ne pas être trop impliqué dans ce qui se dit à l’extérieur et de regarder son propre jeu.

«C’est toujours l’essentiel, à quel point puis-je travailler dur. Ce n’est pas seulement pour Kepa, mais pour n’importe quel joueur.

«Si vous vous sentez en manque de forme, battez-vous pour le récupérer. Revenez à l’essentiel. “

Chelsea a été lié à un mouvement pour Nick Pope de Burnley en janvier fenêtre, mais Lampard a insisté sur le fait qu’il ne cherche pas à ajouter un autre corps entre les bâtons ce mois-ci.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait recruter un autre gardien de but, Lampard a ajouté: «Je ne le regarde pas maintenant. Je ne suis pas autant affecté par les critiques de l’extérieur. J’en suis conscient, je n’en suis pas affecté. »

Lampard a également déclaré qu’il n’était pas intéressé par un déménagement pour le milieu de terrain des moins de 21 ans de Lille, Boubakary Soumare.

“Je le connais en tant que joueur, mais il n’est pas sur notre radar pour cette fenêtre”, a déclaré Lampard.

«Nous avons joué contre lui, mais il n’est pas sur le radar immédiat. C’est un bon joueur, mais c’est un autre joueur de club. »

