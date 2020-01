Lampard laisse entendre que Chelsea pourrait être intéressé par Cavani du PSG

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 14h45

Frank Lampard a refusé d’exclure Chelsea de faire un geste pour l’attaquant du Paris St Germain, Edinson Cavani.

Uruguay international Cavani a remis une demande de transfert officielle, l’Atletico Madrid attendant dans les coulisses pour recruter le joueur de 32 ans.

Chelsea sont en mesure de signer en janvier après que leur interdiction de transfert de la FIFA à deux fenêtres a été levée par le Tribunal arbitral du sport (TAS), et Lampard n’a pas atténué ses liens avec Cavani.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un quelconque intérêt pour le joueur, Lampard a déclaré: «C’est un grand joueur; J’ai joué contre lui et j’ai toujours aimé sa mentalité et son attitude, et évidemment son record de buts parle de lui-même.

«Je ne suis pas absolument au courant de la situation, alors nous verrons. C’est un joueur expérimenté, mais il en va de même pour beaucoup d’autres joueurs.

«Je pense que nous sommes jeunes et nous connaissons les transitions. L’idée d’apporter de l’expérience est quelque chose que je ne détourne absolument pas du tout.

“Parce que parfois les jeunes joueurs ont besoin d’un peu d’aide, et si c’est le cas, cela peut nous aider.”

Le directeur sportif Leonardo a confirmé la demande de transfert de Cavani dimanche, avec la disponibilité de l’attaquant de 116 casquettes susceptible de déclencher une ruée des transferts à travers l’Europe.

Cavani n’a marqué que trois buts en 13 apparitions dans toutes les compétitions du PSG, mais son pedigree et son expérience pourraient offrir à Chelsea une alternative solide à l’attaquante anglaise en forme Tammy Abraham.

Chelsea a dirigé la possession et le territoire à Newcastle, mais a fini par perdre 1-0 lors du choc de Premier League de samedi, laissant Lampard à nouveau frustré par la finition terne de son équipe.

Mais l’ancien milieu de terrain anglais a insisté pour que tirer un autre blanc devant le but n’accélère pas le besoin des Bleus de recruter de nouvelles recrues.

“Je ne pense pas que Newcastle accélère quoi que ce soit, c’est juste que nous ne pourrions faire aucune affaire pendant la fenêtre d’été”, a déclaré Lampard. «À ce stade, c’est quelque chose que nous considérons comme un peu un problème dans nos matchs à domicile.

“Nous devons donc travailler dur avec le groupe ici, puis si nous pouvons nous améliorer en termes de score, c’est à coup sûr quelque chose que nous devons examiner.”

Victor Moses est sur le point de se rapprocher d’un transfert de prêt à l’Inter Milan après son retour d’un séjour temporaire à Fenerbahce, et Lampard a admis que l’ailier pourrait bien être à nouveau en train de quitter Stamford Bridge.

“Sur Victor Moses, il revient évidemment de son prêt en vue d’aller ailleurs, et ces pourparlers sont également en cours”, a déclaré Lampard.

Reece James est un doute pour le choc de mardi en Premier League avec Arsenal à Stamford Bridge après un problème de genou à Newcastle. Mais Lampard a révélé que le jeune arrière latéral avait évité toute blessure grave.

“Il a une blessure à l’arrière de la région du genou, mais ce n’est pas aussi grave que cela aurait pu l’être ou nous l’avons peut-être pensé au départ”, a déclaré Lampard.

“Il est en lice pour demain, mais ce sera un coup de fil serré pour voir comment cela se réglera dans les prochaines 24 heures.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait craint le pire lorsque James a soulevé la question à St James’s Park, Lampard a ajouté: «Oui, un peu, car il avait des blessures au début de la saison. Mais maintenant, il semble que ce ne soit pas aussi mauvais qu’il aurait pu l’être.

“Je ne compterai pas absolument mes poulets, mais j’espère qu’il ira bien pour demain, et sinon, le week-end.”