Lampard mécontent du timing des commentaires de Willian

Date de publication: samedi 29 février 2020 12:23

Frank Lampard dit que le moment n’était pas «idéal» pour l’interview de Willian sur sa situation contractuelle et a suggéré que cela pourrait encore être un terrain d’entente recherché entre les parties.

Willian s’est entretenu avec les médias brésiliens après la défaite en milieu de semaine contre le Bayern Munich et a admis que son avenir à Chelsea était en suspens.

L’ailier a déclaré que Chelsea avait offert un autre contrat de deux ans au joueur de 31 ans, Willian restant pour trois ans.

“Chelsea m’a offert deux ans, et ils ne changeront pas ce qu’ils ont offert”, a déclaré Willian à Esporte Interativo après la défaite de Chelsea face au Bayern Munich mardi.

«J’ai dit que je voulais trois ans de plus. La situation est difficile à cause de cela, je ne sais vraiment pas si ce sera possible. “

Interrogé vendredi sur la situation, Lampard a refusé de clarifier les commentaires, mais a déclaré que les négociations étaient loin d’être terminées.

“C’est une conversation en cours”, a déclaré Lampard. “Ce n’est peut-être pas le moment idéal, mais je ne veux pas trop m’impliquer parce que je suis le manager de l’équipe et je ne veux pas regarder trop loin. [ahead].

«Certains des titres de la semaine ont été un peu frustrants pour moi parce que nous travaillons au jour le jour pour terminer cette saison et que nous ne sautons pas vers l’été. Celui de Willy est une situation en cours. Ce n’est pas fini. Nous verrons.”

LIRE LA SUITE: Willian lié avec la Liga