Lampard «ne sera pas gêné» par l’activité de transfert de Chelsea

Date de publication: vendredi 17 janvier 2020 15h09

Frank Lampard a insisté Ross Barkley ne va nulle part malgré le fait que West Ham ait manifesté son intérêt pour la signature du prêt du milieu de terrain de Chelsea.

Barkley vient de se débarrasser d’une blessure au pied et de revenir de force dans la première photo de l’équipe de Chelsea, et impressionné par la victoire 3-0 des Blues en Premier League contre Burnley.

Lampard a critiqué le joueur de 26 ans plus tôt cette saison pour son manque de professionnalisme après une dispute avec un chauffeur de taxi à Liverpool, mais a maintenant insisté sur le fait que Barkley reste au centre de ses plans pour Stamford Bridge.

Interrogé sur Barkley lié à un changement de West Ham, Lampard a déclaré: «On ne parle pas ici de Ross Barkley aller nulle part; c’est notre joueur.

«Il a joué les deux derniers matchs et a très bien réussi. J’ai beaucoup confiance en Ross.

«Ce sont des nouvelles que j’ai entendues comme tout le monde, mais il n’y a absolument aucun sentiment à ce sujet ici. Je suis très content de lui. “

L’Inter Milan s’efforcerait de signer avec Olivier Giroud ce mois-ci, mais Lampard a insisté sur le fait qu’aucun accord n’avait été conclu avec Chelsea.

L’ancien manager des Blues, Antonio Conte, souhaite rejoindre Giroud à Milan, mais Lampard a de nouveau salué le professionnalisme du vainqueur de la Coupe du monde à Stamford Bridge.

“Si tout va bien, cela pourrait arriver mais ce n’est pas le cas, alors même si ce n’est pas lui, c’est notre joueur”, a déclaré Lampard.

“Et ce qui est génial avec Ollie, c’est qu’il a une grande expérience et un grand professionnalisme, et il n’a été que formidable avec nous.”

Reece James a signé un nouvel accord avec Chelsea cette semaine, s’engageant dans son club d’origine jusqu’en 2025.

Et Lampard a salué la signature de l’arrière latéral de 20 ans comme un gros coup pour l’avenir à long terme du club de Stamford Bridge.

“Je le note très bien, je le connaissais en tant que jeune joueur de l’académie ici”, a déclaré Lampard.

«Je l’ai vu prêté l’année dernière, où il s’est très bien comporté à Wigan.

«J’ai essayé de l’emmener à Derby, mais il n’a pas pu venir à la mi-saison. Mais je l’admirais beaucoup. Et puis travailler avec lui, je ressens la même chose, et encore plus maintenant, il a mis le pied dans la première équipe.

«Je pense qu’il y a beaucoup plus à venir de Reece James, un joueur vraiment talentueux.

«Comme beaucoup de jeunes joueurs, il veut apprendre, s’améliorer, s’entraîner et faire les bonnes choses. Et il a ce talent, donc c’est génial pour le club qu’il a signé depuis si longtemps. “

Lampard a également révélé que Chelsea n’était pas sur le point de signer en janvier, malgré le club qui cherche de nouvelles recrues ce mois-ci.

“Il n’y a rien d’imminent, il n’y a pas de gens qui attendent dans les coulisses que je ne connais pas, ou vous ne savez pas; il n’y a donc pas de nouvelles sur ce front », a déclaré Lampard.

“Je ne vais pas être gêné par quoi que ce soit qui arrivera bientôt; il n’y a rien.

“Ce qui reste le même, c’est que la fenêtre est ouverte et si quelque chose peut faire pour nous améliorer, nous essaierons de le faire. Nous y travaillons, mais je suis également très conscient de la façon dont je veux que l’équipe soit et à quel point nous devons nous concentrer sur notre travail en cours, qui est de gagner des matchs.

“Nous continuerons à travailler et il y aura peut-être des nouvelles. Je ne ferme pas la porte en tant que telle, mais cela doit être vrai, en janvier. “

