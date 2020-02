Lampard nomme une plus grande inquiétude à Chelsea après que ses chances minces en CL aient été interrogées

Date de publication: Mardi 25 février 2020 10:35

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a admis que la défaite 3-0 de son équipe contre le Bayern Munich était une “vraie réalité” de leurs progrès sous sa direction.

Les Bleus ont tout à faire à l’Allianz Arena lors du match retour des 16 derniers matches de Ligue des Champions, après deux buts de Serge Gnabry et un troisième de Robert Lewandowski mettent les champions allemands en pleine maîtrise.

Pour aggraver les choses, Chelsea sera privé de Jorginho et Marcos Alonso en Bavière, le milieu de terrain totalisant un autre carton jaune tandis qu’Alonso a été expulsé en seconde période à la suite d’un renvoi VAR.

Parlant à BT Sport après le match, Lampard a été demandé si les chances de progression de son équipe en quarts de finale étaient terminées après le résultat de mardi.

Il a dit: “Je ne sais pas. Je ne veux pas commenter trop rapidement à ce sujet.

“Nous jouerons toujours avec fierté et vous ne devriez jamais dire que la porte est fermée parce que nos fans n’accepteraient pas cela et à juste titre et je ne le ferais pas.

“Je suis plus préoccupé par la situation dans son ensemble, à quelle vitesse pouvons-nous récupérer pour le week-end d’abord en Premier League, mais verrons-nous cela aujourd’hui et nous dirons” Ok, essayons de comprendre où nous devons aller “. Il y a beaucoup à faire. “

Parlant de la performance de son équipe en général, Lampard a déclaré: «Parfois, vous devez être brutalement honnête à ce sujet. Ils nous ont surclassés dans à peu près tous les départements, donc ça donne à réfléchir.

«Suis-je surpris? Je pense que nous aurions pu faire plus, certainement. Ils ont montré le niveau de leur équipe, c’est pourquoi ils défient au sommet de la Bundesliga et en Ligue des champions année après année.

«Des joueurs de qualité. Je suis déçu que nous n’aurions pas pu faire plus contre eux, mais c’est une véritable confrontation à la réalité pour tout le monde – individuellement dans le vestiaire et pour le prendre sur le menton.

“Vous devez vous regarder, personne d’autre, et les niveaux que nous devons atteindre dans ce club, que ce club a atteint dans le passé et nous devons travailler pour y retourner.”

Chelsea, qui occupe le quatrième rang du classement de la Premier League, sera de retour en action samedi lors de son déplacement sur la côte sud pour affronter Bournemouth.