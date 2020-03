Lampard salue Gilmour, explique à quel point un appel risqué à Chelsea a porté ses fruits

Date de publication: dimanche 8 mars 2020 17h04

Frank Lampard a salué à nouveau la performance d’un adolescent de Chelsea Billy Gilmour et a admis être préoccupé par la mise en place d’un tel trio de milieu de terrain “avant-gardiste”.

Les Bleus ont marqué deux buts dans chaque mi-temps ils ont battu le côté de Carlo Ancelotti pour se rapprocher à deux points de Leicester, troisième, et ouvrir un coussin sur ses quatre premiers rivaux.

Avec les goûts de Mateo Kovacic et Jorginho au milieu de terrain, Lampard a opté pour Billy Gilmour, Ross Barkley et Mason Mount et tous les trois étaient excellents car ils ont traversé les Toffees maintes et maintes fois.

S’adressant à Sky Sports après le match, cependant, Lampard a admis qu’il était inquiet de savoir si ses milieux de terrain seraient capables de gérer à la fois la responsabilité offensive et défensive.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait être la meilleure partie de la performance de son équipe, le manager a répondu: “Eh bien, ce n’est pas collectif.

«Lorsque vous choisissez un milieu de terrain comme nous l’avons choisi, en particulier cette zone avec des joueurs très avant-gardistes – il y a deux huit dans notre équipe – vous vous inquiétez de la nature défensive du jeu.

«Mais nous avons été parfaits dans toutes les parties de notre jeu, pas seulement au milieu de terrain trois, mais l’équipe, l’attitude, la concentration et, pour être honnête, nous avons joué assez bien à la maison cette année, mais nous ne l’avons pas fait. avait ce dernier bit qui est le bit imprévisible.

«Aujourd’hui, nous l’avons eu, mais la performance globale a été brillante.»

Le choc de dimanche était le premier départ de Gilmour, âgé de 18 ans, mais il a excellé et a mérité le prix de l’homme du match pour couronner une semaine fantastique, après son affichage contre Liverpool en FA Cup.

“C’est agréable”, a déclaré Lampard. «C’est quelque chose que l’académie mérite parce qu’ils ont fait beaucoup de travail acharné pendant des années et que les joueurs font désormais partie de l’équipe.

«Avec Billy, j’ai toujours senti que plus il s’entraînait avec nous, mieux il s’améliorait, on pouvait le voir. Donc pour moi, quand il a joué, je pense qu’il va simplement s’améliorer.

«Je ne saute pas le pistolet parce que ce sont deux performances exceptionnelles, mais lorsque vous regardez son intelligence et la réception du ballon, il vérifie toujours son épaule.

“Il joue la passe simple mais il a toujours raison et le poids parfait et il met son pied dedans.”

