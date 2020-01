Lampard souhaite conserver un ailier expérimenté dans le cadre d’un différend contractuel

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 10:07

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, veut garder l’ailier expérimenté Willian et a dit au club de parvenir à un accord avec le joueur de 31 ans sur un nouveau contrat.

Le Brésilien a été un habitué de Lampard cette saison, avec 28 buts et marquant cinq buts dans toutes les compétitions.

Cependant, il craint qu’il ne quitte Stamford Bridge cet été, car il devrait être en rupture de contrat et ne s’est pas encore mis d’accord sur de nouvelles conditions avec la tenue londonienne.

Dans cet esprit, un rapport dans le Evening Standard affirme que Lampard a demandé aux officiels du Blues de s’assurer que Willian reste un joueur de Chelsea au-delà de la fin de cette saison car il le considère comme un membre important de l’équipe, alors qu’il est également considéré comme un joueur qui peut aider à développer le jeune talent entrant dans la première équipe. .

Le rapport indique également que Willian demande une prolongation d’au moins deux ans et souhaite une augmentation de son salaire actuel de 110 000 £ par semaine, facteurs qui font hésiter Chelsea.

On pense que le club a proposé une prolongation d’un an, mais la proposition a été rejetée, ce qui a entraîné un certain blocage dans les négociations.

Willian est libre de parler à des équipes étrangères depuis le 1er janvier mais, dans l’état actuel des choses, n’a pas accepté de s’éloigner car sa préférence est de rester avec le club avec lequel il a remporté deux titres de Premier League.

Mais avec des goûts de Barcelone, la Juventus et l’AC Milan ont déclaré garder un œil sur la situation, Chelsea pourrait vouloir agir rapidement pour s’assurer que le souhait de Lampard de le garder soit satisfait.

Pendant ce temps, Lampard a refusé d’exclure la possibilité de signer l’attaquant Edinson Cavani après que l’Uruguayen a déposé une demande de transfert au PSG.