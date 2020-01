Caló la défaite de Chelsea par Frank Lampard profondément par le minimum contre un Newcastle limité. L’entraîneur anglais a commenté la chute et a critiqué le manque de but de son réalisateur, soulignant que la qualité du score est un instinct et n’est pas quelque chose qui est répété au cours de la semaine.

Le post Lampard: “Vous ne pouvez pas entraîner les buts, vous devez avoir l’instinct” est apparu en premier sur Prensaf Fútbol.