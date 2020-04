“L’an dernier, j’ai parlé avec Tinelli pour retourner à San Lorenzo, mon idée est de revenir à un moment donné”, a déclaré Tito Villalba

Héctor “Tito” Villalba, actuellement en La liberté de Paraguay, Il se souvenait de son temps San Lorenzo, où il a fait les divisions inférieures et a remporté le seul Coupe Libertadores de son histoire. Dans ce cas, il a révélé qu’il avait eu des conversations avec Marcelo Tinelli pour revenir en 2019.

En fait, il a déclaré son intention de revenir à un moment donné. “Je veux profiter de ce qui est Paraguay y La libertéNous avons une grande équipe et je ne pense pas qu’ici ils veulent me laisser si facile, mais mon idée est de revenir à un moment donné, mais il faut aussi voir que le club m’aime. Si cela ne tenait qu’à moi, je serais revenu il y a quelque temps “, a-t-il surpris.

Il a même admis avoir même parlé à Marcelo Tinelli, président du club, “L’année dernière, en juin, j’ai parlé à Marcelo parce que j’avais hâte de revenir. Parfois, la famille pèse, l’amour que j’ai pour le club et à quel point j’y étais “, a-t-il ajouté en dialogue avec Olé.

Pour sa part, il a rappelé la Coupe 2014. “Je n’ai pas apprécié le Liberators 2014 parce que je l’ai vécu plus en tant que fan. Je me sentais obligé, je portais moi-même un sac à dos qui ne me correspondait pas. Je voulais être champion quand nous n’avions pas cette pression. Plus tard, lorsque nous sommes passés aux huitièmes ou aux quarts, oui, mais je l’ai vécu en tant que fan dès le premier jour “, a-t-il déclaré. Villalba.

Enfin, il a raconté une anecdote de la demi-finale contre Bolívar (Bolivie) à la hauteur de La Paz. “Quand nous sommes allés en demi-finale pour jouer Bolivie ils nous rendaient fous, ils nous disaient qu’avec la taille nous serions essoufflés, mais quand je me réchauffais j’étais barbare. Je fais des allers-retours et je ne ressens rien. Nous avons commencé à jouer et j’ai dit: «Jetez-le-moi». J’étais en toute confiance. Ils me l’ont jeté … Si vous voyez la répétition, violet je suis revenu. J’étais désespéré, je n’arrivais pas à respirer. Et en plus Patón (Bauza) et le Chameau (Say Leo) ils ont commencé à rire sur le banc. Ils m’ont crié: ‘Et Titus? Que se passe-t-il? Je suis de retour maintenant! ‘ Au milieu du jeu, je ne pouvais pas le croire, ha “, at-il dit en riant.