L’ancien arbitre Boggi choqué: «Après les vingt ans de Mussolini et ceux de Berlusconi, il y a maintenant Nicchi | Primapagina

Robert Boggi, ancien arbitre international qui avait critiqué les actions de la semaine dernière arbitre désignateur Marcello Nicchje le compare au dictateur roumain ceausescu, haugmenter la dose aujourd’hui lors de l’émission sportive “Punto Nuovo Sport Show”, diffusée sur Radio Punto Nuovo: “J’ai parlé de possibilité sur le nouveau Calciopoli, mais qu’à l’heure actuelle je ne pense pas qu’il y en ait. Si cela s’est produit avec 44 arbitres, cela pourrait aussi arriver avec 20, encore une fois pour la malheureuse idée d’avoir séparé C.A.N. A de C.A.N. B. ”

«NICI AS MUSSOLINI» – “Quand j’ai démissionné, je m’attendais à ce qu’il y ait ce qu’il y avait et j’ai averti d’être prudent. Avant le déclenchement des élections, j’ai dit au président d’une section: “Après les vingt ans de Mussolini et ceux de Berlusconi, vous aurez Nicchi.” Nicchi a tout d’abord fait une erreur technique: nous n’avons pas d’arbitre prêt à envoyer en Coupe du monde. Je connais Gravina, un vrai passionné, je pense qu’il a les mains liées. Ils se sont rencontrés il y a quelques jours pour changer les règles et ont approuvé à l’unanimité le plan de Nicchi. Gravina a donc beaucoup de mal à s’opposer à un sujet monolithique. J’ai appris que les présidents des différentes sections prennent 10 euros de plus pour le travail accompli. VAR? Comme tout, il faut trouver un système pour que tout le monde soit d’accord. Un protocole intelligent serait de passer en revue l’action de la société, afin d’éviter tout ennui. Nous étions la génération Casarin, le problème n’est pas la forme, mais le fond. S’il y a une pénalité, c’est la rigueur, quel problème y a-t-il si un autre l’identifie et pas moi? À mon avis, il y a une erreur dans le protocole, nous devons découvrir la vérité, peu importe comment “.