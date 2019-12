L'ancien attaquant de Manchester United dit au club de ne pas signer Erling Haaland

Date de publication: jeudi 19 décembre 2019 9:53

L'ancien attaquant de Manchester United, Dimitar Berbatov, a déclaré qu'il ne pensait pas que le club devrait signer Erling Haaland.

United a été étroitement lié à la décision de l'attaquant excitant de 19 ans, qui joue actuellement pour Red Bull Salzburg en Autriche.

Haaland a 28 buts en 22 matchs cette saison, dont huit en Ligue des champions, et devrait être en mouvement dans la fenêtre de transfert de janvier.

United serait confiant de remporter la course pour signer le Norvégien, bien que RB Leipzig et Borussia Dortmund envisagent également de faire des offres pour le jeune très bien noté.

Berbatov, cependant, a dit à son ancien club d'abandonner leurs plans pour le signer et de garder foi en Marcus Rashford et Anthony Martial.

S'adressant à Sky Sports, Berbatov a déclaré: «[Haaland] est bon et il est encore jeune, il se développe et peut-être peut-il aller mieux.

«Mais j'ai dit à plusieurs reprises auparavant que Martial et Rashford sont, pour moi, les deux principaux attaquants que Manchester United doit garder. Je les aime. J'ai joué avec Martial à Monaco, je sais à quel point il peut être bon.

«Maintenant, il est là où il peut se développer et devenir une star mondiale. Tout le monde sait à quel point Rashford peut être bon. Il a encore 22 ans, quelque chose comme ça, donc il a encore un long chemin à parcourir et il peut devenir encore meilleur. Donc, pour moi, ils doivent rester avec ces deux joueurs ».

Après un début de campagne difficile en 2019/20, Rashford a retrouvé la forme récemment et a déjà marqué 14 buts toutes compétitions confondues.

Martial, quant à lui, a marqué quatre buts et récolté trois mentions d'aide en 11 matches, mais a raté huit matchs en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Plus tôt, il a été suggéré que le club qui obtient la signature de Haaland devra payer des frais d'agent de 12 millions de livres sterling à Mino Raiola, qui représente l'attaquant de Salzbourg et certains des plus grands noms du jeu.