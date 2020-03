L’ancien défenseur du Celtic admet qu’il ressent pour les fans des Rangers après ce qui s’est passé – HITC

Les Glasgow Rangers de Steven Gerrard ne jouent pas pour le moment.

L’ancien arrière droit celtique Mark Wilson a donné son point de vue sur les Rangers dans les limbes en Europe, comme cité dans The Scottish Sun.

Les Rangers ont subi une défaite 3-1 aux mains du Bayer Leverkusen à Ibrox au premier tour des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Cependant, le football en Europe est désormais suspendu, et on ne sait pas quand le match retour sera joué.

L’ancien défenseur du Celtic Wilson a donné son point de vue sur la situation des Rangers en Europe, et il a admis qu’il se sentait pour les fans.

Wilson a déclaré au Scottish Sun: «C’est difficile à appeler. Je pense que les fans des Rangers qui ont déboursé de l’argent vont déjà avant la fermeture du football. Je ne connais vraiment pas la réponse aux jeux européens parce que c’est la compétition à élimination directe.

«Ce serait bien de voir la compétition se jouer pleinement. Je suis sûr que les joueurs des Rangers voudraient y aller et jouer ce match retour au lieu de simplement jeter l’éponge.

“C’est un peu comme notre ligue, les autorités devront bientôt prendre une décision ferme. Fixer une date à n’importe quoi est stupide. »

Reprise de la saison

Les Rangers espèrent que la saison reprendra, non seulement en Écosse, mais également en Europe.

Le Gers est toujours en course pour le titre de Scottish Premiership cette saison, d’autant plus qu’il a un match en main et qu’il y a deux derbies Old Firm contre le Celtic.

Bien qu’il semble très improbable que les Rangers puissent progresser davantage en Ligue Europa en raison du résultat au match aller, des miracles se sont produits dans le football.

