L’ancien directeur de l’hôtel a entendu des membres d’Espanyol avouer une taille

L’ancien directeur général de NH Hoteles, Ángel Anso, a déclaré avoir entendu des membres d’Espanyol lors d’un voyage qu’ils effectuaient en 2016 à Pampelune pour jouer contre Osasuna qui «Ils avaient reçu de l’argent & rdquor; de la cravate dans le match Espanyol – Osasuna joué dans la saison 2013-2014.

02/11/2020

À 14:14

CET

Efe

Anso a déposé en tant que témoin dans le procès contre six anciens directeurs d’Osasuna, trois anciens joueurs de Betis et deux agents immobiliers accusés de détournement de fonds, de délits d’entreprise, de faux document commercial, de falsification de comptes annuels et de corruption sportive pour le présumé trucage de matchs. .

Comme il l’a expliqué, à ce moment-là, il avait son bureau à l’hôtel Iruña Park et dans le hall, il a entendu deux personnes dans une conversation entre une douzaine de membres de l’équipe catalane: «ils avaient reçu de l’argent & rdquor; de ce match joué en 2014, bien qu’il ait indiqué que Ils n’ont pas précisé s’ils sont arrivés «d’Osasuna, de Valladolid ou d’où & rdquor ;.

Il a expliqué que, bien qu’il ne connaissait aucune des personnes présentes dans ce groupe, il savait qu’ils venaient d’Espanyol parce que certains d’entre eux portaient un survêtement d’équipe et a mentionné qu’aucun ne portait de costume. ni reconnu aucun joueur, Il soupçonne donc qu’il s’agissait d’employés.