L’ancien directeur général du Real Madrid Valdano n’est pas impressionné par la course en Liga

L’ancien directeur général du Real Madrid, Jorge Valdano, n’est pas impressionné par la course au titre de la Liga. Les deux équipes qui se battent pour la première place en ce moment, le Real Madrid et Barcelone, n’ont pas été leurs habituelles épées cette saison. Les deux ont eu du mal à gagner en forme et à impressionner les fans comme d’habitude.

Valdano a joué et dirigé le Real Madrid avant de prendre sa retraite. Il a évoqué les moments difficiles que traversent les deux clubs lors d’une interview cette semaine.

«Ce Clasico est une race de boiteux. Le Barça et Madrid traversent des moments difficiles. La reprise de Barcelone [in La Liga] est seulement au Real Madrid. C’est leur mauvaise forme qui a renforcé la position du Barça.

“Il y a beaucoup de gens qui ont dit après le match [against City] qu’ils ne viendront pas dimanche pour éviter la souffrance d’une défaite mais c’est un match de Clasico, toutes les blessures seront guéries. Il y a beaucoup de joueurs expérimentés au Real Madrid et ils jouent à domicile.

«Barcelone a eu un match épouvantable contre Naples. Ce n’est pas la même chose contre Napoli que contre City. “

Valdano | La source

Les deux équipes ont joué un match nul 0-0 au Camp Nou juste avant Noël dans un Clasico assez terne qui était le premier match nul sans but entre les deux équipes depuis 2002.