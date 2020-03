L’ancien entraîneur de Man Utd fait l’éloge de Fernandes: “ Il n’accepte pas les normes faibles ”

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 3:37

Ancien Manchester United l’entraîneur René Meulensteen insiste Bruno Fernandes a élevé les normes à Old Trafford, car il n’accepte pas la «négligence».

Le meneur de jeu portugais a eu un impact instantané après son déménagement de 47 millions de livres sterling en janvier, la forme et le style de jeu de United ayant complètement changé depuis son arrivée.

Et Meulensteen affirme que le reste de l’équipe est entraîné par son nouveau coéquipier qui exige le meilleur d’eux.

L’ancien assistant de Sir Alex Ferguson a déclaré à talkSPORT: «Fernandes a eu un impact fantastique.

«Pour le moment, ce qui se passe sur le terrain fonctionne et il a fait la différence.

«Il y avait toujours cette vulnérabilité à propos de l’équipe de Man United, mais maintenant il y a beaucoup plus de mordant et de croyance à leur sujet, et je pense que Bruno Fernandes y a joué un rôle clé.

«Tu sais ce que j’aime chez lui? Il n’accepte pas les normes basses.

«Il y a eu un moment [in a 2-0 derby win over City] lorsque Daniel James s’est cassé du côté droit et qu’il aurait dû jouer Fernandes, il aurait dû le retirer et cela aurait été 2-0 – fin du match.

“Et sa réaction à ces moments où les joueurs jouent une balle et celle-ci ne se détache pas, il n’est pas content de ça.

“C’est exactement ce qui devrait arriver; vous devez toujours viser les normes les plus élevées et ne pas accepter la négligence, et c’est l’une des choses qu’il a.

“En plus de cela, il cherche toujours à jouer en avant, et il a ce petit peu d’imprévisibilité que vous avez vu dans le coup franc qui [Anthony] Martial a marqué depuis.

“Cet élément du jeu faisait défaut à Man United et, maintenant qu’ils l’ont récupéré, cela fait toute la différence.”