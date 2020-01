L’ancien entraîneur d’Osasuna a reconnu avoir acheté des matchs de la Ligue »Pressfootball

Mardi 21 janvier 2020

L’ancien directeur d’Osasuna, Ángel Viscay, a reconnu l’achat de jeux et les paiements à d’autres clubs, entre 2012 et 2014. Le leader a reconnu les événements après un procès dans lequel le club espagnol est trouvé pour les actions. Francisco Silva faisait alors partie de l’équipe «Navarre».

Le manager d’Osasuna entre 2012 et 2014, Ángel Viscay, a reconnu lors d’un procès devant la Cour provinciale de Navarre, le paiement à deux clubs afin qu’ils puissent être battus. À son tour, l’équipe espagnole a également effectué des paiements à d’autres clubs pour battre les rivaux d’Osasuna dans la lutte pour la descente.

Les événements ont eu lieu entre les années susmentionnées, dans le contexte de la situation difficile de la table «navarro». En 2012, le conseil d’administration du club a versé jusqu’à 400 000 euros à Getafe (1-0 remporté Osasuna) et au Real Betis (défaite 2-1 pour les Verdiblancos de Lorenzo Reyes) afin qu’ils se laissent gagner par l’équipe ‘rojillo’ , où Francisco «Gato» Silva milita.

À son tour, Viscay a reconnu qu’il y avait des paiements à d’autres clubs pour avoir vaincu les rivaux directs de l’Osasuna dans leur lutte pour la descente. Cela s’est traduit par le paiement en 2012 de 150 000 euros au Real Valladolid pour avoir battu le Deportivo La Coruña et plus de 150 000 pour le Betis pour avoir battu la Celta de Vigo. En 2013, le «Navarrais» a payé 250 000 euros à l’Espanyol pour égaliser et 400 000 euros au Betis lui-même pour vaincre Valladolid.

Lors des réunions, Lorenzo Reyes des «héliopolitains» et Francisco Silva du club des «rojillo» n’ont rien fait, car ils ont vu les engagements du banc. L’enquête en cours est menée à l’encontre de six anciens dirigeants de l’Osasuna, de trois anciens joueurs du club «Betics» et de deux agents immobiliers, pour des délits présumés de détournement, de corruption sportive due au trucage de matches, entre autres.