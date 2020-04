L’ancien entraîneur du Real Madrid, de Barcelone et de l’Atletico Radomir Antic décède

L’ancien entraîneur du Real Madrid, du FC Barcelone et de l’Atletico de Madrid est décédé ce lundi à l’âge de 71 ans. Antic est une légende du football espagnol et a entraîné le Real Madrid entre mars 1991 et janvier 1992.

Voici l’annonce du Real Madrid sur le décès d’Antic.

Le Real Madrid C.F, son président et son conseil d’administration sont profondément attristés par le décès de Radomir Antić, qui a été entraîneur du Real Madrid entre mars 1991 et janvier 1992.

Le Real Madrid souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Ces condoléances vont également à toute la famille madridista et aux clubs qu’il a représentés tout au long de sa carrière sportive en tant que joueur et entraîneur.

Antic est le seul homme à avoir entraîné les 3 meilleures équipes de football espagnol, même s’il se souvient surtout de ses années avec l’Atletico. Il a également entraîné Celta, Saragosse et Oviedo pendant ses années en Espagne. Il a remporté la Liga et la Copa del Rey pour l’Atletico en 1996.