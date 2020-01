L’ancien favori du Bayern Munich, Sandro Wagner, parle de la vie en Chine tout en admettant qu’il manque sa ville natale

Le retour de Sandro Wagner dans son club de la ville natale a été interrompu il y a presque un an aujourd’hui lorsqu’il a été confirmé qu’il jouerait pour un club non allemand pour la première fois de sa carrière. Le club chinois Tianjin Teda a offert à Wagner une «offre très attrayante» et Wagner a quitté le Bayern Munich pour la deuxième fois de sa carrière.

Commentant le choc culturel initial et sa performance professionnelle avec transfermarkt, Wagner a décrit les difficultés de départ de son expérience en Chine:

Au début, j’ai eu quelques problèmes à m’acclimater. Tout comme beaucoup d’autres joueurs étrangers l’ont fait au début, également parce que c’est un style de football un peu différent ici.

Wagner est loin d’être le seul joueur étranger à lutter pour s’acclimater dans le pays le plus peuplé du monde. Carlos Tevez, qui avait un salaire déclaré de 800 000 dollars par semaine, a décrit son séjour en Chine comme un «congé de sept mois» et a admis qu’il voulait retourner à Boca Juniors immédiatement après son atterrissage à Shanghai.

Cela s’est mieux passé pour Wagner. Alors que Tevez n’a marqué que 4 buts pour son club Shanghai Shenhua, Wagner a marqué 12 buts en 26 matches. Il a commenté:

Je m’habitue de plus en plus à tout, ça se passe très bien. J’ai marqué régulièrement, est l’un des joueurs clés de l’équipe et j’ai même été capitaine une fois.

Tianjin, quatrième ville de Chine, est située juste au sud de Pékin. L’équipe de football, dirigée par l’allemand Uli Stielike, a connu une année 2019 réussie, car elle a réussi à atteindre son objectif de ne pas être relégué facilement en terminant à la 7e place.

Pourtant, Wagner, qui a commencé à jouer pour le Bayern Munich à l’âge de 8 ans, manque sa ville natale. Expliquant en quoi tout de la nourriture, de l’air et de la langue en Chine est complètement différent, Wagner voit son avenir en Allemagne et au Bayern:

Le regret n’est pas le bon mot car aller en Chine était un choix délibéré. Mais il est clair que le FC Bayern et tous mes amis me manquent beaucoup et je suis heureux qu’à l’avenir, j’aurai l’occasion de revenir et de servir mon club dans une autre fonction.

Vous pouvez retirer le garçon de Munich, mais vous ne pouvez pas retirer Munich du garçon.