L’ancien footballeur colombien Viáfara, extradé pour trafic de drogue

L’ancien footballeur international Jhon Viáfara, qui Il a joué à la Real Sociedad en 2006Il a été extradé jeudi aux Etats-Unis où il est poursuivi pour trafic de drogue et concert pour commettre des délits, ont indiqué les autorités.

23/01/2020 à 19:35

CET

EFE

Migration Colombia a déclaré à Efe que Viáfara, champion des Caldas de la Copa Libertadores en 2004, avait été remis aux autorités américaines dans un hangar privé de l’aéroport international El Dorado de Bogotá.

L’ancien joueur est requis par le tribunal de district du district oriental du Texas qui l’exige pour les délits de concert présumés de fabrication et de distribution de drogues dans ce pays.

L’extradition de Viáfara a été autorisée par la Cour suprême de justice de Colombie (CSJ) en septembre de l’année dernière après avoir déterminé que les États-Unis avaient fourni tous les documents requis à ces fins.

Viáfara a été arrêtée le 19 mars à Cali (sud-ouest) avec quatre autres personnes dans une opération menée par la police colombienne avec le soutien d’agents de l’agence américaine des stupéfiants (DEA).

Le milieu de terrain a joué en Europe dans deux clubs de la Ligue anglaise, Portsmouth et Southampton, ainsi que dans la Royal Society. En Colombie, il a notamment joué avec Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Equidad, June et Deportivo Cali.

Cette affaire rappelle à d’autres joueurs colombiens qui ont été poursuivis pour des délits de trafic de drogue. Le plus récent est Diego León Osorio, condamné à cinq ans de prison à domicile après avoir été reconnu coupable de trafic de drogue, de fabrication et de commercialisation.

En 1995, la défense d’América de Cali, Wilson Pérez, a été arrêtée, qui transportait 171 grammes de cocaïne de haute pureté dans des magazines, lorsqu’il avait l’intention d’embarquer sur un vol entre Barranquilla et Cali.