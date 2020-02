L’ancien hibou ne rechignera pas à la qualification de Sheffield United Champions League – HITC

Sheffield United fait partie des prétendants à la place de Manchester City.

Un ancien joueur de Sheffield Wednesday ne regretterait pas Sheffield United de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

L’interdiction de deux ans de Manchester City de la compétition signifie que, à moins que l’appel des titulaires de la Premier League ne soit couronné de succès, leur place sera donnée à la cinquième place du football anglais.

C’est actuellement occupé par Tottenham Hotspur, bien que Sheffield United n’ait qu’un point et une position derrière l’équipe de Jose Mourinho.

Ces deux équipes doivent encore s’affronter à Bramall Lane cette saison.

Mais, en dépit d’être un partisan de Tottenham depuis toujours qui a joué pour les rivaux de Sheffield United, Clinton Morrison pense que ce serait une “histoire brillante” si les Blades pouvaient gatecrash la première compétition de coupe d’Europe.

“Vous devez donner un crédit énorme à des équipes comme Sheffield United et (septième) des Wolves qui sont là-haut – génial”, a déclaré Morrison Talksport plus tôt. “Les deux managers, Nuno (Espirito Santo of Wolves) et en particulier (United’s Chris) Wilder – un travail fantastique.

«Je n’ai pas vraiment dépensé beaucoup d’argent, où se trouve Sheffield United, et ils auront envie de leurs chances si c’est une équipe classée cinquième (qui se qualifie). Imaginez Sheffield United en Ligue des champions. Ce serait une histoire brillante. “

Il s’agit de la première saison de Sheffield United en Premier League depuis 2006-07 et seulement de leur troisième depuis que Wilder les a conduits hors de League One.

Les Blades ont été les favoris de nombreuses personnes pour soutenir l’élite de la saison, mais ils ont 15 points d’avance sur les trois derniers avec 12 matchs à jouer.

