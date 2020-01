L’ancien joueur de Barcelone José Machín signe pour Monza de Berlusconi y Gall

José ‘Pepín’ Machín, joueur qui était dans la carrière du FC Barcelone est un nouveau joueur de Monza. L’équipe italienne est l’actuelle leader de la Serie C italienne, avec un avantage confortable de 15 points sur Pontedera, deuxième classée et a la promotion en Serie B à jouer.

31/01/2020 à 21:34

CET

Mais, et peut-être pour cette raison, ils pensent déjà à l’avenir de la série B et donc à la signature de Machín. Le joueur, équato-guinéen de naissance, était jusqu’à présent affecté à Pescara, de la même série B, avec laquelle il avait une belle performance. Maintenant, Parme l’a récupéré et non plus pour le céder mais pour le transférer. Le Monza fait une signature à long terme, car c’est pour quatre saisons et demie.

Machin explique que “El del Monza est un grand projet et c’est pourquoi pour moi c’est une très grande opportunité”. Et nous ne devons pas oublier que le club appartient aux deux hommes qui ont fait la renommée de Milan: Silvio Berlusconi et Adriano Galliani. “

Formé à La Floresta, Machín a passé quatre saisons au Barça, deux comme un bébé et deux comme des alevins. De là, il a traversé des équipes comme Nàstic de Tarragona, Málaga, Roma, Lugano, Brescia, Parma et jusqu’à présent Pescara.