L’ancien manager d’Osasuna reconnaît que deux jeux ont été achetés

L’ancien directeur d’Osasuna Ángel Vizcay a déclaré mardi lors du procès de la prétendue affaire Osasuna que le club avait décidé lors de la dernière partie de la saison 2012-13 et de la saison 2013-14 payer Getafe et Betis pour être autorisés à gagner contre Osasuna et aussi payer Valladolid, Betis et Espanyol pour l’emporter dans leurs matchs contre des rivaux directs d’Osasuna pour le salut dans la Première Division.

21/01/2020 à 13:03

CET

Europa Press

Vizcay, aux questions du procureur, a affirmé qu’ils avaient été payés en 2013 150 000 euros au Real Valladolid pour remporter le Deportivo et 150 000 euros au Betis pour remporter le Celta. “Le Celta et le Deportivo étaient des rivaux de qualification proches et ceux qui ont joué contre eux ont prévalu”, a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré qu’en 2013 également ” 400 000 euros supplémentaires sont donnés à Getafe pour ne pas gagner à Pampelune“et” il y a encore 400 000 euros pour les bonus aux joueurs établis entre le plateau et l’équipe. “

LA PARTICIPATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ángel Vizcay a affirmé que “toutes ces destinations d’argent ont été discutées et décidées par le conseil d’administration“Osasuna. L’ancien manager a dit qu’à cette époque il n’y avait pas d’argent dans les coffres du club et a expliqué que le manager de l’époque, Purroy, avait déclaré que un membre de votre famille pourrait faire un prêt pour ces paiements.

Le procureur a relevé que les agents immobiliers Albert Nolla et Cristina Valencia, également accusé dans cette affaire, ils ont signé un «reçu» pour 900 000 euros, un document «fabriqué pour justifier la sortie d’argent d’Osasuna» et, interrogé sur cette approche, Vizcay a dit: “Je comprends cela oui, mais je n’ai pas participé à cette comptabilité.” En outre, il a indiqué qu’il ne savait pas si Albert Nolla et Cristina Valencia avaient été payés pour avoir signé ce reçu.

En ce qui concerne Saison 2013/2014, selon le compte de l’ancien manager, le club a décidé payer 400 000 euros au Betis pour gagner contre Valladolid et encore 250 000 euros au Betis pour le laisser gagner contre Osasuna. Il a également accepté payer encore 250 000 euros à égalité contre l’Espanyol.

Ángel Vizcay a souligné que, comme l’année précédente, dans une situation où Osasuna risquait de descendre, “le Conseil d’Administration a également discuté des procédures à suivre et a décidé de le faire“.” Au sein de ce conseil d’administration se trouvaient tous des managers “, at-il déclaré.

Le conseil d’administration a convenu que les mesures seraient prises par le Jesus Peralta, mais pour l’accompagner Vizcay lui-même, car “il y avait un certain malaise chez certains managers pour les efforts déployés par Peralta” l’année précédente, selon l’ancien manager. Plus précisément On soupçonnait que la saison précédente, l’argent n’avait pas atteint sa destination.

RENCONTRE BETIS AVEC DEUX JOUEURS DE FOOTBALL

Selon le récit de Vizcay, dans le cas des parties impliquées Betis, Peralta et Vizcay lui-même Ils ont tenu une réunion à Madrid avec les joueurs de Betis de l’époque Antonio Amaya et Xabier Torres, désormais inculpé dans ce procès. Les joueurs, selon l’ancien manager, ont demandé un million d’euros et Peralta et Vizcay ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas atteindre ce chiffre.

Pour effectuer le paiement du match entre le Betis et Valladolid, Osasuna avait besoin de 400 000 euros qu’il n’avait pas à l’époque. “On dit qu’il n’y a pas d’argent et que vous devez le payer. Enfin, parmi plusieurs personnes du club, nous avons mis l’argent. Je mets 60 000 euros, 60 000 euros le directeur de la Fondation -Diego Maquirriain-, 60 000 euros Peralta, et le reste est fourni par notre parrain, qui était Lacturale“, a-t-il souligné.

Selon Vizcay, il n’a pas dit à Maquirriain à quoi servait l’argent, il lui a juste dit que c’était “pour les besoins du club”. Dans le cas de Lacturale, il a été transféré que “l’économie était mauvaise, que nous devions faire face à certains paiements et voir s’il pouvait prêter cet argent”. Diego Maquirriain était le responsable de la remise de l’argent à Séville. “Cela a été décidé par le président et le vice-président, Archanco et Pascual“, at-il dit.

Dans le cas d’Espanyol, selon Vizcay, l’ancien directeur Peralta avait un contact à Barcelone et, à travers lui, il a été précisé que les joueurs de l’Espanyol ont seulement accepté de s’entendre sur un match nul. Peralta lui-même a remis l’argent à cet intermédiaire pour la cravate.

Pour payer 250 000 euros supplémentaires aux joueurs de Betis à Pamplona, ​​Vizcay a déclaré que il a lui-même remis l’argent à Antonio Amaya. Cependant, les résultats n’ont pas accompagné Osasuna l’avant-dernier jour et aussi le dernier et enfin le club est tombé.